وزير الصحة السابق :شركة حاولت اختراق مكتبي بـ 10 ملايين ريال رشوة | فيفاء أون لاين
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

وزير الصحة السابق :شركة حاولت اختراق مكتبي بـ 10 ملايين ريال رشوة

وزير الصحة السابق :شركة حاولت اختراق مكتبي بـ 10 ملايين ريال رشوة
فيفاء أون لاين - متابعة

الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق شهد خلال توليه الوزارة عدة حالات فساد، بلغت نحو 20 حالة، أغلبها كانت عبارة عن رشاوى.

وأوضح المانع أن إحدى الشركات حاولت رشوته بمبلغ 10 ملايين ريال لإصدار تراخيص معينة لصالحها، كما أن الرشاوى وصلت لمكتبه، حيث حاولت إحدى الشركات رشوة سكرتيره بندر الشريف؛ لكنه أبلغ عن الحادثة، وأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بتقديم مليون ريال مكافأة له.

جاء ذلك خلال حديث للوزير عبر مقطع فيديو، على خلفية قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية مؤخراً، وتتولى النيابة العامة التحقيق مع المتورطين فيها.

 

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