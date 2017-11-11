لكنها تحملها المسؤولية عن إطلاق صواريخ باليستية على المملكة وزير الخارجية : المملكة لا تأمل أن تدخل في صراع مباشر مع إيران

قال وزير الخارجية عادل الجبير إن المملكة لا تأمل أن تدخل في صراع مباشر مع إيران، لكنها تحملها المسؤولية عن إطلاق صواريخ باليستية على المملكة عبر تزويدها الحوثيين بتلك الصواريخ في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 2216.

وأوضح الجبير أن الصاروخ الذي أُطلق مؤخراً على العاصمة الرياض إيراني الصنع، تم تهريبه إلى اليمن مجزءاً ثم جرى تجميعه في الداخل اليمني على أيدي خبراء من الحرس الثوري وحزب الله، مؤكداً أن المملكة تعتقد أن خبراء من إيران وحزب الله هم مَن خططوا لمهاجمة المملكة وهذا يمكن اعتباره عملاً من أعمال الحرب.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع اللبنانية، قال الوزير الجبير إن الوضع في لبنان مؤسف نتيجة لأنشطة حزب الله المدعومة من إيران، مؤكداً أن الحزب اختطف النظام اللبناني وكان الأداة التي تستخدمها إيران للسيطرة على لبنان، ووضع حواجز أمام كل مبادرة حاول الرئيس سعد الحريري تنفيذها، فضلاً عن تورطهم في تهريب الأسلحة إلى البحرين واليمن.

وأضاف أنه يجب أن يسلم حزب الله أسلحته للمؤسسات اللبنانية الرسمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تصنيف الحزب بجناحيه السياسي والعسكري كمنظمة إرهابية واتخاذ إجراءات للحد من أنشطته والوقوف ضد أنشطته في أي مكان.

وتابع أن المملكة تريد تقليص نفوذ حزب الله في لبنان ومكافحة أنشطته الإجرامية والإرهابية، ولن تسمح بأن يكون لبنان قاعدة للهجمات ضد السعودية، مطالباً الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد حزب الله.

وعلق الجبير على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن إيران وحزب الله، قائلاً إنها تتفق مع ما يسعى إليه الجميع من ضرورة إيجاد طرق للحد من نفوذ حزب الله وتدخله في شؤون الدول الأخرى والضغط على أنشطته الإرهابية، مؤكداً أنه لا يرى أن هناك تناقضاً في المواقف المصرية.

وكان السيسي قد صرح على هامش فعاليات منتدى شباب العالم أنه يعارض الحرب، مؤكداً في الوقت نفسه أن أمن الخليج خط أحمر، وأمن الخليج من أمن مصر، خاصةً السعودية والإمارات والبحرين والكويت.