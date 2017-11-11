مكتب هيئة الرياضة بجازان ينفذ البرنامج الشبابي الرياضي المفتوح | فيفاء أون لاين
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

بحضور منسوبي الأندية

مكتب هيئة الرياضة بجازان ينفذ البرنامج الشبابي الرياضي المفتوح

مكتب هيئة الرياضة بجازان ينفذ البرنامج الشبابي الرياضي المفتوح
جازان - انور حكمي

نفذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان عصر اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر الحالي البرنامج الشبابي الرياضي المفتوح والذي أقيم ضمن برامج وأنشطة إدارة النشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة وأقيمت فعاليات هذا البرنامج في صالة مدينة الملك فيصل الرياضية وذلك برعاية مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان الأستاذ إبراهيم الرياني ومشاركة كافة منسوبي المكتب ومدينة الملك فيصل الرياضية ورؤساء ومنسوبي أندية المنطقة وعدد من الرياضيين وأبنائهم .
هذا وقد شملت فعاليات البرنامج العديد من المسابقات الرياضية منها دوري كرة قدم صالات والذي حققه نادي التهامي وأيضا دوري للصغار ومسابقة مهارات تصويب كرة القدم وبعض الألعاب الترفيهية للأطفال , وفي ختام البرنامج توج الرياني الفرق الفائزة وتوزيع الهدايا والجوائز لكافة المشاركين , وقد عبر عن سعادته بهذا البرنامج الذي فتح المجال لكافة منسوبي الوسط الرياضي لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية وتكوين جو عائلي بعيدا عن المنافسات الرسمية مع إتاحة الفرصة لكافة الحضور من كبار وشباب وصغار للترفيه الرياضي المتنوع .

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