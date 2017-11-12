مجلس شباب جازان يعقد اللقاء التحضيري لإقامة ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة | فيفاء أون لاين
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

مجلس شباب جازان يعقد اللقاء التحضيري لإقامة ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مجلس شباب جازان يعقد اللقاء التحضيري لإقامة ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة
جازان - فيفاء أون لاين

عقد مجلس شباب منطقة جازان لقاءً تحضيريا ، مساء يوم الخميس الموافق 20/2/1439، بالمركز الثقافي بجازان.
وقد تمت مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمجلس وفعالياته القادمة، والتي من أبرزها ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيقام بداية الشهر القادم، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وقد تم توزيع لجان المتلقى المنظمة، بإشراف مباشر من أمين عام المجلس د.إبراهيم أبوهادي النعمي، وبحضور مستشار المجلس د.أحمد مجرشي.

ومن جانب آخر ثمّن أعضاء المجلس الدعم السخي الذي قدمته الغرفة التجارية بجازان للمجلس “الشريك الاستراتيجي” في الملتقى ممثلة برئيسها الأستاذ خالد صايغ ، راجين من الله التوفيق والسداد لتحقيق الأهداف والآمال المرجوة.

 

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