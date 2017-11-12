على قدر أهل العزم…

وصل إلى المقر المعد لاستقبال الضيف ، شامخا بأنفه ، لايرد السلام إلا بعد إلقاء نظرة فاحصة على ملاقيه ، الأيادي التي امتدت لمصافحته يكتفي بالنظر الشزر إليها .

تساءل البعض : أهذا هو الضيف ؟ فقيل لهم : لا ، ولكنه السكرتير المرافق .

قلنا : هذا يعني أن الضيف سيصل على رافعة .

ولكن وصل الضيف ، فإذا به دمث الخلق ، يسلم على الجميع ، يلاطف هذا ، يبتسم إلى ذلك ، يحادث الجميع ، يجامل الكل ، يمثل الاحترام بكل معانيه .

أخذني الفضول ، فانشغلت بمتابعة السكرتير عن بعد ، لأرى تلك المهام الجسيمة التي تجعله يحمل كل هذا التبختر والكبرياء ، بعد فترة من وصول الضيف أشار إلى ذلك السكرتير : إن موعد الصلاة يقترب ، فخرج السكرتير من الصالة مسرعا ، ينادي : يافلان ، أين فلان وفلان وفلان ، تعالوا كلكم ، أين دورات المياه ؟

أخذوه إليها . وصل إلى دورات المياه ، دخل إلى إحداها ، رمقته من بعيد ، سحب طرف شماغه من تحت البشت الفخم ، وأخذ يمسح به كرسي قضاء الحاجه ، وهو يردد : فين الفاين يا …. ، فين المناشف ، فين الصابون ؟

خرج من دورة المياه مغضبا ، يريد تلقين أولئك العمال درسا ، ولكنه رآى بعض الناس ينظرون إليه بكل دهشة ، ولسان حالهم يقول :

يعني كل هذه الهيلمة ماوراها إلا مسح كرسي الحمام وبشماغ فخامتكم ؟؟؟

فعلا : بقدر ضعف وذل وهوان البعض عند الخاصة ، يكون تكبرهم وانتفاخهم وتعاليهم عند العامة .