مطالبات الأهالي بجوة آل شراحيل لبلدية فيفاء بفتح وسفلتت  الطرق واستكمال مشاريعها | فيفاء أون لاين
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

مطالبات الأهالي بجوة آل شراحيل لبلدية فيفاء بفتح وسفلتت  الطرق واستكمال مشاريعها

مطالبات الأهالي بجوة آل شراحيل لبلدية فيفاء بفتح وسفلتت  الطرق واستكمال مشاريعها
ماطر الشراحيلي ـ فيفاء
بعد ان تعب سكان وادي الجوة وملو من مراجعة بلدية فيفا ومطالبتهم بفتح وسفلتت  الطريق اللذي بنت له جدار حجري علي قارعة الوادي ليحميهم من مخاطر مغامر المرور بالوادي  وانقطاع الطريق  الطرق الفرعيه الموديه لمنازلهم  قامو برصف الطرق الفرعية وتثبيتها بالاسمنت  للحفاظ عليها من الانجراف وذلك علي حسابهم الخاص ومازالو يناشدون رئيس مركز الجوه ومحافظ فيفا ور ئيس بلدية فيفا بسرعة استكمال الطريق وتمهيده وسفلتته وكذلك سكان حي مروان ناشدو البلديه بسفلتت طريق حبيل الرزم وحبيل ال الحبيبي اللذي يخدمهم ويجنبهم مخاطر العبور بالوادي.

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