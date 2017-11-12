6 جهات تتقصى مطالب بلغازي جازان

يعاني أهالي مركز بلغازي التابع لمحافظة العيدابي شرق جازان، نقصا حاد في جميع الخدمات ووسائل الاتصالات من إنترنت وهاتف جوال، وسط مطالبات للأهالي عبر العديد من القنوات الإعلامية ومواقع التواصل بالنظر في مطالبهم. وتصدرت مشاريع الطرق والخدمات الصحية والتعليمية والخدمات البلدية أهم المطالب التي يناشدها أهالي بلغازي. ووجه أمير منطقة جازان ونائبه بتشكيل لجنة مشكلة من 6 جهات حكومية للنظر في شكاوى أهالي بلغازي جازان، والاحتياجات الطارئة للقرى الجبلية التابعة لمحافظة العيدابي.

غياب الخدمات

أوضح لـ«الوطن» سعود الغزواني أن تعثر مشاريع الطرق أدى إلى حرمان أكثر من 350 قرية بجبال بلغازي من وسائل الخدمات المختلفة التي ينشدها أهالي بلغازي، وأدى حرمانهم من مشاريع الطرق إلى نزوح 40% من معظم سكان قرى جبال بلغازي نتيجة افتقارها إلى الخدمات، وعدم وجود طرق معبدة ومصدات حماية مع ازدياد حوادث سقوط المركبات اليومية بجبال بلغازي، مضيفا أنهم يعيشون في معاناة يومية مع طرقهم الوعرة التي استنزفت جيوبهم والعمل على إصلاح بعضها على نفقتهم الخاصة.

احتياجات صحية

أضاف سلمان غزواني، من سكان عيبان التابع للعيدابي، أن قرى العيدابي الجبلية صماد وعيبان وقصي وجبحة وريع مصيدة تنقصها العديد من الخدمات، لافتا إلى وجود نقص حاد في الخدمات الصحية ونقص الكوادر التمريضية والأدوية، وطالب فيصل الغزواني بإنجاز المشاريع الصحية المتعثرة من سنوات والتي أهمها مشروع غسيل الكلى المتعثر بمستشفى العيدابي، ومشروع طب الأسرة المتقدم بعيبان واستمرارية العمل بطبابة صماد طيلة أيام الأسبوع.

التوسع في الخدمات

أوضح لـ«الوطن» المتحدث الرسمي بصحة جازان نبيل غاوي، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية في بلغازي والقرى التابعة لها من خلال 3 مراكز صحية ومركز طبابة بصماد. وعن مستشفى العيدابي العام أشار غاوي، إلى أن هناك خطة عمل تشرف عليها الإدارة المساعدة للخدمات العلاجية، وكذلك إدارة شؤون المستشفيات لدراسة التوسع في خدمات المستشفى، وقد تم البدء فعليا بدعم المستشفى بعدد من الأطباء والبدء في إجراء عدد من العمليات الجراحية بالمستشفى وافتتاح عيادات وخدمات جديدة لخدمة أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 86% من مشروع طب الأسرة المتقدم بعيبان، وجارٍ العمل على استكمال المشروع، منوها أن هناك عدة دراسات لمحافظة العيدابي، منها دراسة لقاع قصي وقائم العرب والتي تم الرفع بها سابقا، ودراسة استمرار العمل بالطبابة العلاجية بصماد طيلة أيام الأسبوع.

شرح الضوابط

أبان لـ«الوطن» المتحدث الرسمي لتعليم صبيا علي خواجي، أنه بناء على توجيه أمير منطقة جازان بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات أهالي بلغازي، فقد مثل التعليم في هذه اللجنة مدير مكتب التعليم بمحافظة العيدابي، مشيرا إلى أنه تم إيضاح عدد المدارس (البنين – البنات) في المحافظة بشكل عام، ومركز بلغازي بشكل خاص، وشرح الضوابط الخاصة بافتتاح المدارس من خلال عدد الطلاب والمسافة لأقرب مدرسة من قبل ممثل التعليم.