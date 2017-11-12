بسبب عدم تطبيق هيئة النقل العام مانصه عليه قرار مجلس الوزراء في سعودة توجيه المركبات بعض شركات توجيه المركبات تتخلى عن السعودة وتخالف قرار مجلس الوزراء

اشتكى عدد من الشباب السعودي ماتقوم به بعض شركات توجيه المركبات عن طريق الجوال موضحين بأن هذه الشركات قد تجاوزت قرار مجلس الوزراء من خلال سماحها للأجانب بالعمل بها رغم وضوح القرار بقصر العمل فيها على السعوديين فقط .

مؤكدين أن أحدى الشركات بالرياض تحتفظ (فيفاء أون لاين) باسمها ان غالبية من يعمل بها هم من الوافدين الأجانب وقلة من السعوديين وما زاد من المشكلة هو تساهل وزارة النقل معها والسماح لها بتجاوز قرارات مجلس الوزراء دون متابعة منها لتنفيذ هذا القرار.واتخاذ الإجراءات حماية لحقوق المواطن الذي اصبح مصدر رزقه هذا العمل.

وأكد المواطن صالح الزهراني أن غالبية السعوديين بدأوا يتخلون عن العمل في تطبيقات توجيه المركبات في الرياض عن طريق الجوال لعدم تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء في سعودة توجيه المركبات وهو ما لا يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ بالاعتماد على الأيدي الوطنية، وقدم المواطن ما يثبت تقديمه أكثر من شكوى للجهات المعنية، مطالبا بمحاسبة كل من تسول له نفسه بمخالفة قرارات مجلس الوزراء والعمل ضد مصلحة المواطنين وتغليب كفة الوافدين في فرص العمل التي من المفترض أن يكون أولى بها ابن هذا البلد.