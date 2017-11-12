“السعودية للكهرباء” ترعى مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد وتستعرض تجاربها الفنية بحضور شركات محلية وعالمية .

تحت رعاية معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، تشارك الشركة السعودية للكهرباء في مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد “كراع ذهبي”، والذي تنطلق فعالياته غداً الاثنين، بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الكبرى في فندق الفيصلية بمدينة الرياض. وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من صناع القرار والمختصين والخبراء في سلاسل الإمداد وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأوضح الأستاذ سليمان بن ابراهيم الحبيشي، نائب رئيس أول لنشاط خدمات الإمداد والعقود بـالشركة السعودية للكهرباء، أن رعايتها ومشاركتها للمؤتمر تأتي في إطار اهتمامها بدعم المعرفة في تطوير إدارة العمليات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتعرف على أفضل التجارب والممارسات العالمية وتطبيقاتها، مشيراً إلى أن المؤتمر يوفر منصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء عمليات سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً يربط بين قارات العالم.

وبين الحبيشي أن “السعودية للكهرباء” ستستعرض في المؤتمر أهم النجاحات التي حققتها في مجال إدارتها لسلسلة إمداد المواد، منوهاً إلى أن الشركة ستشارك في المؤتمر بورقة عمل يقدمها المهندس خالد بن صالح الغامدي، مدير إدارة تخطيط المخزون تتحدث عن سلسلة الإمداد بقطاع الكهرباء وأبرز الجهود التي تمت لتطوير ورفع كفاءة سلسلة الأمداد وجهود توطين صناعات الكهرباء، والتي من شأنها تعزيز موثوقية سلسلة الإمداد ومواكبة تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى مشاركتها بجناح خاص ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر لعرض أهم الأساليب التي تستخدمها في إدارة عمليات سلسلة الإمداد بالشركة وتبادل الخبرات مع الشركات والمختصين بالمؤتمر.