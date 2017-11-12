هايكنج السعودية يقيم مسيرة هايكنج بمحافظة الريت | فيفاء أون لاين
الأحد, 23 صفر 1439 هجريا, الموافق 12 نوفمبر 2017 ميلاديا

هايكنج السعودية يقيم مسيرة هايكنج بمحافظة الريت

هايكنج السعودية يقيم مسيرة هايكنج بمحافظة الريت
يحيى فرحان الحكمي ـ الريث

تحت رعاية بلدية محافظة الريث وبتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية سعادة الأستاذ مفرح شريف الفيفي واشراف محافظ محافظة الريث سعادة الأستاذ أحمد موسى ابو قرن ومتابعة مباشرة من رئيس مركز القهر الأستاذ/ جابر يحيى هروبي وبقيادة المدير الأقليلمي للهايكنج بمنطقة جازان الأستاذ/ علي بن أحمد العبدلي الفيفي ،انطلقت بعد ظهر يوم الجمعة الماضي  أحدى أكبر تجمع لهايكنج السعودية حيث  ضم اكثر من 150 عضو من فريق هايكنج السعودية من كافة مناطق المملكة  ومشاركة عدد كبير من أبناء محافظة الريث  ومحبي وعشاق التسلق الجبلي وكانت نقطة البداية من عقبة نذى حيث الموقع المعد من بلدية الريث ومشايخ المحافظة للمبيت حيث تواجد عدد من مشايخ واعيان المحافظة في الموقع لإستقبال الفريق ليبدأ بعد فجر يوم السبت إكمال المسار المعد مسبقاً بمسافة تقدر بعشرون كيلومتر  بعد تشكيل لوحة جمالية  في رحلة عبر الاودية والشعاب  يستقبلهم المواطنين بالترحيب والكرم حيث رفع علم المملكة العربية السعودية  فوق تلك القمم وقد عبر الجميع عن سعادتهم بهذه المغامره الرائعة بين احضان الطبيعة في الريث .

هذا وقد أقيم حفل تكريم من قبل إدارة هايكنج السعودية برعاية المهندس محمد ثابت آل ثابت مدير هايكنج السعودية بالمنطقة الجنوبية للراعين والمشرفين وشركاء النجاح في الهايكنج الريث.

 

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