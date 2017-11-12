هايكنج السعودية يقيم مسيرة هايكنج بمحافظة الريت

تحت رعاية بلدية محافظة الريث وبتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية سعادة الأستاذ مفرح شريف الفيفي واشراف محافظ محافظة الريث سعادة الأستاذ أحمد موسى ابو قرن ومتابعة مباشرة من رئيس مركز القهر الأستاذ/ جابر يحيى هروبي وبقيادة المدير الأقليلمي للهايكنج بمنطقة جازان الأستاذ/ علي بن أحمد العبدلي الفيفي ،انطلقت بعد ظهر يوم الجمعة الماضي أحدى أكبر تجمع لهايكنج السعودية حيث ضم اكثر من 150 عضو من فريق هايكنج السعودية من كافة مناطق المملكة ومشاركة عدد كبير من أبناء محافظة الريث ومحبي وعشاق التسلق الجبلي وكانت نقطة البداية من عقبة نذى حيث الموقع المعد من بلدية الريث ومشايخ المحافظة للمبيت حيث تواجد عدد من مشايخ واعيان المحافظة في الموقع لإستقبال الفريق ليبدأ بعد فجر يوم السبت إكمال المسار المعد مسبقاً بمسافة تقدر بعشرون كيلومتر بعد تشكيل لوحة جمالية في رحلة عبر الاودية والشعاب يستقبلهم المواطنين بالترحيب والكرم حيث رفع علم المملكة العربية السعودية فوق تلك القمم وقد عبر الجميع عن سعادتهم بهذه المغامره الرائعة بين احضان الطبيعة في الريث .

هذا وقد أقيم حفل تكريم من قبل إدارة هايكنج السعودية برعاية المهندس محمد ثابت آل ثابت مدير هايكنج السعودية بالمنطقة الجنوبية للراعين والمشرفين وشركاء النجاح في الهايكنج الريث.