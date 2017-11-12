شكراً للسبهان.. وتباً لحزب الشيطان !!  

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:

فإن دولتنا المباركة ، هي بلد التوحيد ، ومهبط الوحي ، وقبلة المسلمين ، رغم أنوف الحاقدين والمتآمرين.. وهذه الدولة الطيبة المباركة لم تقدم لمحيطها العربي والإسلامي إلا المعونات والمساعدات ، والمواقف المشرفة ، والأخوة الحانية ، والكرم الحاتمي الأصيل.. وفي مقدمة من عاملتهم دولتنا بكل ذلك وأكثر الأشقاء في لبنان واليمن ، ومع كل ذلك نجد وسائل الإعلام المضللّة تصور بلاد الحرمين بأنها عدوة للإسلام والمسلمين !، وأنها تستهدف بعض المكونات ، وأنها تسعى للحرب دون عابهة بالنتائج والآثار المترتبة على تصرفاتها!!.

والبعض ينتقد موقف المملكة من جزب الشيطان! ، ويقول : إن السعودية تصعّد!!.

هؤلاء عملاء! ، وكذابون ! ، وأعداء للحق والحقيقة!.

السعودية تدافع عن أرواح أبنائها أولاً ، ثم عن وطن ومقدسات ، وإنجازات ومقدرات الأمة.

وأما أعداؤها المتربصون بها فهم لا يعرفون إلا لغة القوة والحزم والحسم! ، وأما لغة التفاهم ، والتفاوض ، والتجاوز ، فهم أبعد الناس عن فهمها على معناها الصحيح.

وما أعلنه الوزير ثامر السبهان بأن المملكة ستعاقب حزب الشيطان ، وكل من يتعاون معه في استهداف المملكة هو الموقف الصحيح الذي لا بد أن يعيه كل أعداء المملكة.

شكراً للوزير ثامر السبهان الذي دائماً يسمي حزب الشر في لبنان باسمه الحقيقي ( حزب الشيطان ) فهو فعلاً حزب الشيطان ، والشيطان هو خميني إيران! ، وحسن نصر اللات هو خميني العرب! ، فهو شيطان تتلمذ على يد شيطان!.

ويجب على جميع الكتاب والمثقفين عدم تسمية حزب الشر والإرهاب في لبنان باسم ( حزب الله ) ؛ لأن ذلك لا يجوز شرعاً ، ولا عقلاً! ، وكيف يسمى بحزب الله بعد الذي فعله بالأشقاء في سوريا ؟! ، وكيف يسمى حزب الله وهو العدو اللدود لأهل السنّة في لبنان؟!. وكيف يسمى حزب الله وهو يتاجر في المخدرات؟! ، وكيف يسمى حزب الله وهو يموّل خلايا الإرهاب في جميع دول الخليج؟! ، وغيرها من الدول العربية والإسلامية!!.

إن إصرار الوزير السبهان على تسميته بحزب الشيطان هو الحقيقة الناصعة ولا شيء أقوى من الحقيقة.

والشياطين تُلعن لخبثها! ، وتُرجم لشرّها ، وتُطرد ويشرّد بها ؛ لأنها شياطين وكفى!.

نسأل الله أن ينصر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يكبت أعداء الدين والوطن ، ويكفينا شرّ شياطين الإنس والجن ، كما نسأله أن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، وأن يرزقنا شكرها ، والثناء بها عليه جلّ في علاه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

علي بن يحيى بن جابر الفيفي

الأحد الموافق 23/2 / 1439هـ