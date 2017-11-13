منتدى جدة للموارد البشرية يناقش “التحول لزيادة الإنتاجية”.. بدء من الأحد المقبل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تنطلق بجدة فعاليات منتدى جدة للموارد البشرية 2017م تحت عنوان “التحول لزيادة الإنتاجية” وذلك بدءً من يوم الأحد مطلع شهر ربيع الأول المقبل ولمدة 4 أيام (19 – 22 نوفمبر 2017م) بقاعة هيلتون بفندق جدة هيلتون.

حيث كشفت الأمانة العامة للمنتدى بأن المنتدى يقام هذا العام تحت عنوان “التحول لزيادة الإنتاجية” والتي ستناقش في جلسات المنتدى التي ستتضمن استعراضاً لـ 11 ورقة علمية إلى جانب 12 ورشة عمل متخصصة، بما تسهم في تحقيق أهداف المنتدى في مجال تطوير ممارسات الموارد البشرية في قطاعات الأعمال السعودية والاستفادة من الكوادر السعودية المؤهلة، بتنظيم لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والمهاد العربية للتميز وبشراكة استراتيجية مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

وأوضح رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة بأن المنتدى سيتناول العديد من المفاهيم بما يتعلق بعنوانه “التحول لزيادة الإنتاجية” من خلال التخطيط السليم في جانب تفعيل قدرات الموارد البشرية للمنشآت وتوفير الحوافز للعاملين ومنح الترقيات ودعم مجال الابتكارات والمبادرات في زيادة الإنتاجية، فضلاً عن التواصل الفعال والتقدير والثناء ومنح المزيد من اللامركزية والتركيز على تحقيق أهداف المنشأة والقدوة الحسنة.

وأضاف بأن المنتدى سيحظى هذا العام بحضور ومشاركة كبيرة من القيادات الحكومية وأصحاب الأعمال والمدراء العموميون والتنفيذيون ومدراء الموارد البشرية ومختصيها، مشيراً إلى أن المنتدى يسعى لتحقيق رسالته للتركيز على العنصر البشري وخاصة الكفاءات الوطنية كأداة أساسية لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث، وتطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة ورفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.

وبيّن د. أبوركبه بأن المنتدى تميز منذ انطلاقته بمناقشة تطوير ممارسات الموارد البشرية في قطاعات الأعمال السعودية والاستفادة من الكوادر السعودية المؤهلة، فضلاً عن شراكة وتواجد العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة جدة ومشاركة أبرز قادة المنظمات العالمية أمثال البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وعدد من الشركات والخبراء والمختصين في الموارد البشرية محلياً ودولياً، مؤكداً بأن المنتدى عزز في نسخه الماضية بناء الشراكة الإستراتيجية بين القطاع العام والخاص، وحظي منذ أن بدأ تنظيمه بخطوات ريادية متميزة.

وبيّن بأن المنتدى يقام بشراكة داعمة من شركة الاتصالات السعودية (STC)، ورعاية استراتيجية من ايكيا، ورعاية ماسية من مجموعة المرجان والخطوط الجوية السعودية (CARGO)، ورعاية فضية من جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT، والراعي الناقل كريم، ويسعى في تحقيق رسالته للتركيز على العنصر البشري وخاصة الكفاءات الوطنية كأداة أساسية لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث، وتطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة ورفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.

يذكر بأن منتدى جدة للموارد البشرية 2017 يقام في دورته العاشرة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ويعد الأكبر في تخصصه في الموارد البشرية في المملكة بمشاركة أكثر من 700 قيادياً من القطاعين العام والخاص، ويناقش كل عام القضايا التي تتناول التوطين والموارد البشرية وسوق العمل السعودي وأفضل تطبيقات الموارد البشرية.