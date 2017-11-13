رصد: مقتل واصابة اكثر من الفي طفل برصاص المليشيا في تعز خلال خمسة اشهر 

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ،سقوط 300 قتيل و1804 جريح من الأطفال في محافظة تعز جراء القصف المدفعي المتواصل على أحياء المدينة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال الفترة من 11 إبريل 2015م وحتى 18 سبتمبر 2017م”.

وأوضح التحالف في تقرير له بعنوان”أطفال اليمن في مرمى النيران” تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه،بان (48) طفلا وطفلة قتلوا فيما أصيب (193) أخرين منذ مطلع العام الجاري 2017م نتيجة قذائف “الهاون” و”الهاوزر” المتساقطة فوق أحياء وشوارع مدينة تعز المكتظة بالسكان المدنيين والخالية من أي أهداف عسكرية والتي كان أخرها واقعة قصف قرية “عنصوة” والتي أسفرت عن مقتل 5 أطفال واصابة 2 أخرين.

وأشار التقرير الى جرائم القتل التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق أطفال تعز خلال العام 2017 في مختلف قرى واحياء مدينة تعز المكتضة بالسكان ..لافتاً الى ان المليشيا استخدمت في قصفها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.

وذكر التقرير ان قرية “عنصوة” تتعرض لحصار مسلحي مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لأكثر من عامين حيث يتمركزون في الجبال والتباب المطلة على القرية من ثلاثة اتجاهات هي (جبل القارع و الزبية والمدرجات) إضافة الى المواقع العسكرية الأخرى التي تطل على القرية ومنها (شارع الخمسين وجبل وعش وحوش الشيباني خلف الجوية).

وأشار الى ان سكان القرية يعيشون حتى اللحظة تحت تهديد قذائف مدفعية الحوثي وصالح المتمركزة في التباب والجبال المحيطة فضلا عن القناصة الذين يستهدفون كل من يحاول الدخول أو الخروج من القرية دون المرور عبر المداخل الأمنة.

ودعا تحالف رصد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ،وقف كل الأعمال العدائية التي ترتكبها بحق السكان المدنيين عموما والأطفال على وجه الخصوص في تعز و كل مناطق النزاع المسلح في اليمن،والالتزام بتطبيق نص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع،وكذلك إعمال أحكام البروتوكول الثاني لعام 1977م والخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية، باعتبار ذلك هو الضمان الوحيد لحماية المدنيين ككل والأطفال كجزء من ويلات الحرب وأثاره وعواقبه.

كما دعا اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة قصف قرية عنصوة بمدينة تعز تمهيدا لإحالة مرتكبيها للعدالة.

وطالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد)المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية العاملة على الساحة اليمنية تكثيف جهودها للضغط على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ،بوقف كل اعمال القصف والقنص بحق أطفال اليمن.

وشنت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ،مساء يوم الخمس الماضي 2 نوفمبر 2017م ، قصفاً عشوائياً على قرية عنصوة شارع الثلاثين بمنطقة بير باشا غرب تعز بمحافظة تعز ،اسفر عن استشهاد خمسة أطفال وجرح اثنين اخرين.

وزار راصدي التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان قرية عنصوة التي تعاني من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة جراء الحصار المطبق عليها من قبل المليشيا منذ اكثر من عامين ، ناهيك عن الانتهاكات التي تطال المدنيين في القرية من خلال القصف العشوائي من قبل المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة.

واجرى راصدي التحالف لقاءات مع اولياء أمور شهداء وجرحى مجزرة عنصوة التي ارتكبتها المليشيا ضد الأطفال ، كما رصد شهادات المواطنين عن الفاجعة التي القت بظلالها على القرية اثر القصف المتواصل والتي تسببت بسقوط قتلى وجرحى والتي كان اخرها المجزرة المروعة التي ارتكبتها المليشيا بحق الأطفال والتي راح ضحيتها خمسة أطفال واصابة اثنين اخرين.

واصدر التحالف اليمني لرصد انتهاك حقوق الانسان تقرير مفصل عن مجزرة عنصوة من خلال زيارة راصديه الى القرية واجراء المقابلات مع أولياء أمور الشهداء والجرحى والمواطنين في القرية.