دوائي تطلق مبادرة التعليم الدوائية لأكثر من 600 ممارس في مجال الصيدلة

من جانبه أوضح رئيس جمعية دوائي الصيدلي يوسف بن صالح العمري أن المبادرة تأتي ضمن أهداف دوائي في تطوير وتثقيف الكادر الصحي الصيدلي لما يشكله من دور كبير في المنظومة الصحية, والمساهمة في تنويع قنوات تلقي المعلومة في المجال الصيدلي, كما تتيح الفرص للنقاش العلمي وتبادل الأفكار بقيادة متخصصين في مختلف المجالات.

كما ذكر العمري أن المبادرة تنطلق في دورتها الثانية بواقع 6 ورش عمل متخصصة تستهدف تدريب 600 صيدلي وصيدلانية . بمحتويات علمية متنوعة تلائم توجهات مختلف الممارسين في المجال. وتوريد ممارسين المهنة بالمستجدات العلاجية التي تستند على الأدلة العلمية.

الجدير ذكره أن المبادرة انطلقت بدورتها الأولى في العام الماضي بواقع 4 ورش عمل حضرها أكثر من 400 صيدلي وصيدلانية في أربع تخصصات مختلفة.