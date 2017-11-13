خمس ميداليات حصدها أخضر التايكوندو في منافسات كرواتيا | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

كأس البطولة سعودي والعلي يهدي الوطن الذهب الدولي 

خمس ميداليات حصدها أخضر التايكوندو في منافسات كرواتيا

خمس ميداليات حصدها أخضر التايكوندو في منافسات كرواتيا
علي القرني ـ الرياض

خطف  المنتخب السعودي للتايكوندو للشباب  كأس البطولة الدولية  التي أختتمت أمس في كرواتيا المصنفة  عالمياً G1 بعد أن حصد نجوم الأخضر خمس ميداليات خلال المنافسات  حيث خطف البطل فيصل العلي الميدالية الذهبية  في وزن 59 كجم ونال فراس غانم برونزية وزن 51 كجم ورداد الشريف برونزية وزن 48 كجم،وكان الأخضر قد حقق ميداليتين في اليوم الأول  عن طريق / علي مبروك فضية وزن 78 وهشام الدوخي برونزية ،وَزن 63 بمشاركة 46 دولة و 1109 لاعب بالبطولة وحل ثانياً المنتخب الصربي وجاء في المركز الثالث  المنتخب البلجيكي ،ويشرف على المنتخب فنياً المدرب الالماني عزيز أشرقي والوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد بن دويسان والإداري سعود الهاشل من جانبه قدم رئيس الإتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري شكره لمعالي رئيس مجلس هيئة إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأستاذ تركي آل شيخ للتهنئة التي قدمها معاليه بمناسبة تحقيق الأخضر السعودي للإنجاز و والمكافأت للاعبين  و قال أن ذلك ليس بغريب على معاليه الذي يعطي لجميع الألعاب اهتمام و يحفز الأبطال الذين يقدمون منجز للوطن.

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