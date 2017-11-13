أكاديمية الحوار و”اليونسكوتنظّمان برنامجاً لتعزيز قيم الحوار والتعايش والتنوع الثقافي

إدراكاً لأهمية مرحلة الطفولة، وإسهاماً في بناء ثقافة الحوار بما يحقق نموهم المتوازن عقليا ونفسياً، نظمت أكاديمية الحوار للتدريب، بالتعاون مع مكتب اليونسكو ببيروت، يومي الأحد والاثنين 23-24 صفر 1439هـ، الموافق 13-12 نوفمبر 2017م، ورشة لتدريب 35 مدربة على تنمية مهارات الحوار في مرحلة الطفولة المبكرة لرفع وعيهن بأهمية تلك المهارات التي تساهم في تعزيز قيم الحوار والتعايش والتسامح والتنوع الثقافي في هذه المرحلة، بحضور عدد من التربويين والخبراء والمتخصصين والمهتمين بهذا المجال، وذلك في مقر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض.

وجاء تنظيم هذه الورشة في وقت نشهد فيه نقصاً هائلاً لجهة إعداد المربين لتمكين الأطفال من مهارات الحوار والتواصل، إضافة إلى النقص في الموارد وأدوات التدريب التي تسلط الضوء على هذا الموضوع، وذلك في إطار التعاون القائم بين المركز ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، من خلال مكتبها الإقليمي في بيروت.

وهدفت الورشة، التي تم خلالها اعتماد طرق التعلم النشط والمشاركة الفعالة وتبادل الخبرات بين المشاركين، إلى تدريب المدربين على دليل مهارات الحوار في الطفولة المبكرة (دليل للمدربين والميسرين العاملين في الطفولة المبكرة)، إضافة إلى تدريب واعتماد 35 مدربة على تعزيز ثقافة الحوار والسلام منذ الطفولة المبكرة، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الشركاء والمعنيين من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة والمهتمة بهذا المجال.