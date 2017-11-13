تدشين البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة جازان بعد تطويرها

دشن أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع اليوم البوابة الإلكترونية للأمانة على شبكة الانترنت بعد تطويرها.

وأوضح أمين منطقة جازان أنه تفاعلاً مع ما تتطلبه معطيات العصر من تطور تقني حرصت أمانة منطقة جازان على تطوير بوابتها الإلكترونية بما يتناسب مع هذه النقلة في مجال تقنية المعلومات بحيث يمثل الموقع نافذة إعلامية وخدمية متميزة يستطيع أن قدم خدماتها على المسار الإعلامي والخدمي ، مبيناً أن الجانب الخدمي يمكنّ التواصل مع المواطنين بكافة فئاتهم لتقديم الخدمة لهم إلكترونياً في المجالات والأقسام التي تم تهيأتها لذلك ، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد ، فضلاً عن ما سيقدمه الموقع للمقاولين والمستثمرين من عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات والمناقصات.

كما بين ان النسخه الجديدة للبوابة تحتوي على متصفح جغرافي حديث ومتطور يشمل كافة محافظات المنطقة ويهدف الى تقديم خدمات جغرافية للقطاع الحكومي والخاص والأفراد وتشمل المخططات والاحياء وقطع الأراضي واشتراطات البناء وشبكات الصرف الطرق ومواقع الاستثمار زالواقع السياحية والمعالم وغيرها.

وقال ان البوابة الالكترونية شملت على عدد كبير من المؤشرات

التي تشمل جميع القطاعات الصادرة من مرصد جازان الحضري وعددها اكثر من 150والتي يتم تحديثها بشكل سنوي.