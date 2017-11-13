تايكوندو الشباب يهيمن على القمة والهلال وصيفاً | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

الدولي مجاشع ضمن حكام النخبة في كرواتيا

تايكوندو الشباب يهيمن على القمة والهلال وصيفاً

تايكوندو الشباب يهيمن على القمة والهلال وصيفاً
علي القرني ـ الرياض

اختير  الحكم الدولي السعودي مجاشع علوي بكر لقيادة منافسات بطولة كرواتيا الدولية المفتوحة والمصنفة G1 ويعد بكر من الحكام المميزيين في الساحة السعودية بالإضافة إلى عضويته في لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو الجدير بالذكر أن إتحاد التايكوندو يملك حكام عالميين لعل ابرزهم ابوبكر كردي الذي اعتزل مؤخراً ويأتي الحكم مجاشع ايضا ضمن الحكام الدوليين النخبة إلى جانب فايز السلولي رئيس لجنة الحكام بالإتحاد.

من جانباً أخر أختتمت على صالة نادي الرياض منافسات بطولة المنطقة الوسطى للتايكوندو للكبار ودرجة الشباب  بمشاركة أندية وهيئات الرياض والقصيم .

وحصل فريق الشباب لدرجة الشباب على لقب البطولة فيما حل  الهلال وصيفاً و الفرع ثالثاً ، أما منافسات الدرجة الأولى فقد حاز أيضا  فريق الشباب على  لقب البطولة ومركز تدريب الملز ثانياً و الهلال ثالثاً . واشار رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري أن هدف الاتحاد تواجد جميع منسوبيه في القمة العالمية سواء على صعيد اللاعبين والحكام او منسوبيه في عضوية الاتحادات القارية والاقليمية لكي تتكامل المنظومة ونحقق الهدف الذي نسعى اليه.

 

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