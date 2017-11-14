سَطعُ سَمَا

للمجدِ شمسٌ من هُنا طَلَعَتْ

سِلماً أظلَّتْ للعِدَا خَسَفَتْ

عدلٌ سَجَاياها بِهَا مُزَنٌ

فيَّاضةٌ عذباً بِهِ هَمَعَتْ

منها استَنَارتْ سانِحَاتُ هدىً

واهٍ…. وكمْ باغٍ بِهِ رَمَضَتْ

منَّاعةٌ للشرِّ كاشِفَةً

أخبَاثَهُمْ حتَّامَ إذْ سَطَعَتْ

هَرَعَتْ ذُيُولُ الخائِبِينَ حُفاً

منها إذا بلَهيبِهَا اكتَسَحَتْ

هذي سُطُوعُ البشرَيَاتِ وكمْ

بانتْ على ظُلَمٍ لها سَلَخَتَ

إيرانُ بُعداً في أُتُونِ رَدىً

أدرَانُهَا في بعضِهَا اعتَجَنَتْ

ولَّتْ ووقعُ العَارِ ينخَرُهَا

في ضِلعِهَا دهراً وقد نَخِرَتْ