سَطعُ سَمَا | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

سَطعُ سَمَا

سَطعُ سَمَا
علي الحازمي : أبو حازم
للمجدِ شمسٌ من هُنا طَلَعَتْ
                          سِلماً  أظلَّتْ  للعِدَا   خَسَفَتْ
عدلٌ    سَجَاياها   بِهَا    مُزَنٌ
                         فيَّاضةٌ    عذباً    بِهِ    هَمَعَتْ
منها استَنَارتْ سانِحَاتُ هدىً
                          واهٍ…. وكمْ  باغٍ  بِهِ  رَمَضَتْ
منَّاعةٌ       للشرِّ       كاشِفَةً
                        أخبَاثَهُمْ   حتَّامَ    إذْ  سَطَعَتْ
هَرَعَتْ ذُيُولُ الخائِبِينَ  حُفاً
                           منها  إذا  بلَهيبِهَا  اكتَسَحَتْ
هذي سُطُوعُ البشرَيَاتِ وكمْ
                            بانتْ على ظُلَمٍ لها سَلَخَتَ
إيرانُ  بُعداً في أُتُونِ  رَدىً
                        أدرَانُهَا  في  بعضِهَا  اعتَجَنَتْ
ولَّتْ ووقعُ   العَارِ   ينخَرُهَا
                         في ضِلعِهَا دهراً وقد  نَخِرَتْ

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