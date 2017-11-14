جمعية البر بالعيدابي توقع عقد شراكة مع جمعية بناء الخيرية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا
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جمعية البر بالعيدابي توقع عقد شراكة مع جمعية بناء الخيرية

جمعية البر بالعيدابي توقع عقد شراكة مع جمعية بناء الخيرية
فيفاء أون لاين ـ العيدابي

وقعت جمعية البر الخيرية بمحافظة العيدابي، اليوم عقد شراكة مع جمعية بناء الخيرية، بحضور محافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالعيدابي سليمان غزواني أن عقد الشراكة مع جمعية بناء الخيرية يأتي لخدمة الأسر المحتاجة المسجلة لدى الجمعية التي بحاجة إلى تحسين المنازل، مؤكداً سعي الجمعية الدائم لتوفير المساعدات والخدمات التي يحتاجها المستفيدين والمستفيدات من خدماتها.

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