رئيس مركز بلغازي يدشن حملة “دماؤنا فداء جنودنا” والتي ينظمها تعليم العيدابي

بحضور ‏رئيس مركز #بلغازي الأستاذ عبدالله الحازمي و مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون المدرسية بصبيا أ.ربيع عطية وشيخ شمل بلغازي الشيخ علي حسن الغزواني ومدير مكتب تعليم العيدابي الأستاذ يحيى الغفالي ومساعده للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالله الغزواني ومدير مسشتفى بني مالك الأخصائي محمد الغالبي ونائب رئيس بلدية العيدابي الأستاذ فهد جباري تم اليوم تدشين حملة “دماؤنا فداء جنودنا” للتبرع بالدم بمدرسة تحفيظ عيبان الابتدائية والمتوسطة والتي تستمر لمدة يومين وتستقبل كافة الراغبين في التبرع من أبناء المجتمع.

واقيم بهذه المناسبة حفل خطابي تم خلاله تكريم الجهات المشاركة والداعمة.

ومن الفعاليات المصاحبة للحملة أقيمت المباراة الختامية للبطولة التي تم تنظيمها بهذه المناسبة ثم تم تكريم الفائزين والمشاركين في تنظيم البطولة.

الجدير ذكره أن الحملة كانت برعاية إعلامية من التلفزيون السعودي ممثلا بمركز تلفزيون جازان.