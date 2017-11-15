بالصور .. 21 موهوبا بمدارس فيفاء يستعرضون إبتكاراتهم

افتتح مدير مكتب التعليم في فيفاء يحيى علي الفيفي معرض “إبداع ” 2018 م لمدارس مكتب التعليم بفيفاء والذي احتضنته مدرسة الفرحة الابتدائية , وذلك بحضور مساعد المكتب علي بن حسن الفيفي والمشرف العام على برنامج إبداع بتعليم صبيا حسين إبراهيم ، و المشرف على المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين حسين النش ومشرف البحوث العلمية وجدي الحقوي.

حيث شارك في المعرض 21 موهوبا من مدارس فيفاء قدموا خلالها عدد من مشاريع الابتكار والبحوثات المتنوعة وشاهد الجميع شروحا عن هذه الأعمال , كما قام المحكمون بتقييمها .

وأثنى مدير مكتب تعليم فيفاء على الجهود التي بذلت على إقامة هذا المعرض كما قام قسم الموهوبين بتكريم إدارة مدرسة الفرحة على استضافتها المعرض لهذا العام .