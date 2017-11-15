بالصور..نادي الحي بمحافظة فيفا يقيم مهرجاناً رياضياً وثقافياً وفنياً | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا
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بالصور..نادي الحي بمحافظة فيفا يقيم مهرجاناً رياضياً وثقافياً وفنياً

بالصور..نادي الحي بمحافظة فيفا يقيم مهرجاناً رياضياً وثقافياً وفنياً
يحيى فرحان الحكمي الفيفي

أقام نادي الحي بمحافظة فيفاء بالشراكة مع مكتب تعليم محافظة فيفاء الْيَوْم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ بحضور مدير مكتب تعليم فيفاء وقادة المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور  مهرجاناً رياضياً وثقافياً وفنياً في مدرسة الكوابسة الإبتدائية وقد شارك في هذا المهرجان كل من ابتدائية الهيجة والضحي والطحلة والمرمى وتخلل المهرجان العديد من الأنشطة كالملعب الصابوني وألعاب الفرفيرة والمرسم الحر وفِي نهاية المهرجان تم تكريم المدارس المشارة وتوزيع الجوائز على المشاركين وفي ختام المهرجان  وجه مدير مكتب التعليم في فيفاء الأستاذ / يحيى علي الفيفي شكره وتقديره لمدير مدرسة نادي الحي الأستاذ/ أحمد مصلح الفيفي والمشاركين في المهرجان على ما يبذلونه من جهود في سبيل الرقي بالنشئ وفي شتى المجالات

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