بالصور..نادي الحي بمحافظة فيفا يقيم مهرجاناً رياضياً وثقافياً وفنياً

أقام نادي الحي بمحافظة فيفاء بالشراكة مع مكتب تعليم محافظة فيفاء الْيَوْم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ بحضور مدير مكتب تعليم فيفاء وقادة المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور مهرجاناً رياضياً وثقافياً وفنياً في مدرسة الكوابسة الإبتدائية وقد شارك في هذا المهرجان كل من ابتدائية الهيجة والضحي والطحلة والمرمى وتخلل المهرجان العديد من الأنشطة كالملعب الصابوني وألعاب الفرفيرة والمرسم الحر وفِي نهاية المهرجان تم تكريم المدارس المشارة وتوزيع الجوائز على المشاركين وفي ختام المهرجان وجه مدير مكتب التعليم في فيفاء الأستاذ / يحيى علي الفيفي شكره وتقديره لمدير مدرسة نادي الحي الأستاذ/ أحمد مصلح الفيفي والمشاركين في المهرجان على ما يبذلونه من جهود في سبيل الرقي بالنشئ وفي شتى المجالات