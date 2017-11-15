بالصور: مستشفى وادي الدواسر يدشن مبادرة مجموعات الدعم للمرضى

دشن مستشفى وادي الدواسر العام، يوم أمس بمقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين مبادرة مجموعات الدعم للمرضى، ضمن برامج التحول الوطني، التي تُعد أول مبادرة على مستوى المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض .

وأوضح مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور، أن هذه المبادرة انطلقت بعد اختيار المستشفى العام لتنفيذها، والتي تبدأ بإنشاء مجموعات في المستشفيات حسب المرض يكون أعضاؤها من المرضى وعائلاتهم مع فريق صحي نفسي اجتماعي تثقيفي متخصص، وتهدف إلى نشر الوعي والتجارب السابقة لإفادة المرضى الجدد وتبادل المعلومات ليقدموا الدعم لبعضهم.

وأفاد الممخور أن اللجنة اختارت 3 أمراض في المرحلة الأولى هي السرطان، والتوحد، والسمنة، وتم استهداف أشخاص لهذه الأمراض من أهالي المحافظة؛ مبيناً طريقة تفاعلهم في ورشة العمل التي عُقدت وتداخل من خلالها المرضى المتعافون، وتحدثوا عن تجاربهم وكيف استطاعوا التغلب على هذه المصاعب، لنقلها مستقبلاً إلى شرائح المجتمع لتوعيتهم وتثقيفهم.

وأكد مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى لافي الحربي أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضِمن مبادرات مركز تجربة المريض، وتم اختيار مستشفى المحافظة لتنفيذها، نظير مبادراته وجهوده السابقة في دعم المرضى بجميع أنواعهم؛ مشيراً إلى أن التجربة تقوم بإشراف من المرضى بشكل كامل، فيما يقتصر دورهم على تقديم الدعم والتقريب بين المرضى السابقين في التجربة والمعايشين للمرض، مع إمكانية انضمام المزيد من المرضى.

وأشاد خلال التدشين عددٍ من المرضى وذويهم المشاركين في المرحلة الأولى لمجموعات الدعم، بهذه المبادرة؛ معبرين عن إعجابهم بها، ولحاجتهم الماسة لتسهيل وفهم حيثيات بعض الأمراض؛ مقدمين الشكر والتقدير لمن كانوا خلف هذه المبادرة النبيلة.