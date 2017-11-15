ابتدائية الفرزدق تقيم دورة عن السبورة التفاعلية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا
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ابتدائية الفرزدق تقيم دورة عن السبورة التفاعلية

ابتدائية الفرزدق تقيم دورة عن السبورة التفاعلية
علي القرني ـ الرياض

أقامت مدرسة الفرزدق الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بشمال الرياض، دورة تعريفية للسبورة التفاعلية ( الذكية ) التي أقيمت بمركز مصادر التعلم ، وقدم أمين المركز الأستاذ / عبدالرحمن أحمد القحطاني، للمعلمين شرحاً عن أساسيات الكتابة على السبورة وأدواتها.

 

وشهدت الدورة مشاركة قائد المدرسة الاستاذ عبدالله بن محمد التويجري، ووكيل المدرسة الاستاذ عبدالعزيز الوشمي، والمرشد الطلابي عبدالله اللميلم.

 

وشملت الدورة طريقة إرفاق روابط لبعض عناصر الدرس ( يوتيوب ، صورة ، صوت ، بوربوينت ) ، ويأتي ذلك ضمن الدورات التي يقيمها المركز لتعزيز استخدام السبورة التفاعلية من المعلمين.  

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