ابتدائية الفرزدق تقيم دورة عن السبورة التفاعلية

أقامت مدرسة الفرزدق الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بشمال الرياض، دورة تعريفية للسبورة التفاعلية ( الذكية ) التي أقيمت بمركز مصادر التعلم ، وقدم أمين المركز الأستاذ / عبدالرحمن أحمد القحطاني، للمعلمين شرحاً عن أساسيات الكتابة على السبورة وأدواتها.

وشهدت الدورة مشاركة قائد المدرسة الاستاذ عبدالله بن محمد التويجري، ووكيل المدرسة الاستاذ عبدالعزيز الوشمي، والمرشد الطلابي عبدالله اللميلم.

وشملت الدورة طريقة إرفاق روابط لبعض عناصر الدرس ( يوتيوب ، صورة ، صوت ، بوربوينت ) ، ويأتي ذلك ضمن الدورات التي يقيمها المركز لتعزيز استخدام السبورة التفاعلية من المعلمين.