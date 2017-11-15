تزامناً مع اليوم العالمي للطفل  الأمير مشعل بن ماجد يرعى حملة ابنك مسؤوليتك

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ جدة تشهد جدة مساء غداً (الجمعة) انطلاق حملة ابنك مسؤوليتك والتي تنظمها جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل بشراكة استراتيجية مع أمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للترفيه.

تتضمن الحملة التي تقام بمجمع الردسي مول على مدى ثلاثة أيام عدة فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية بدعم من مؤسسة أبوغزالة الخيرية ومؤسسة الشربتلي الخيرية وتمر لخدمة المجتمع، وتهدف لإبراز القيم الأسرية وتحمل المسؤولية الوالدية ودعمها وحماية الأسرة.

بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد عبدالعزيز آل سعود محافظ جدة لرعايته ودعمه الحملة وتقديم كافة التسهيلات لها، كما قدم الشكر لكل الشركاء والمانحين الذين بادروا بتقديم كل الخدمات المتاحة لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وأوضح م. السمنودي بأن الحملة تأتي ضمن اهتمام الجمعية بالمسؤولية الوالدية تجاه الأبناء لتحقيق رؤية 2030، وتشجيع الوالدين للنهوض بالتنمية الاخلاقية والوطنية للمجتمع ووضع الحلول لمبتكرة والمهارات التربوية لنمو جيل وطني، مؤكداً ببذل كل الجهود لإنجاح هذه الفعالية واشراك أكبر عدد في تعهد الوالدين بأن يكونوا مسؤولين عن أبنائهم مسؤولية كاملة وأن يطوروا أنفسهم بكافة المهارات والمعارف والأدوات التي تسهم في تعزيز ثقافة التربية الوالدية لديهم وأن يكونوا واعين في تكوين وصقل شخصية أبنائهم.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن الحملة تعد جزءً من أهداف الجمعية في توعية وتمكين الأسر لافتاً إلى أنه ستقام سنوياً بإذن الله، ومشيراً إلى أن التربية الوالدية هي رصيد حضاري عظيم يضاف لقائمة برامج المودة التنموية، وتعد قيما عريقة تقدمها بلادنا لتعزيز مبادئ العلاقة الوالدية وإرساء قيم البنوة نحو الأبوة وتوطيد مفاهيم التنشئة والتربية الصحيحة

يذكر بأن حملة ابنك مسؤوليتك تتضمن العديد من العروض والفقرات الترفيهية والثقافية والتوعوية لجميع الأعمار، يتخللها مشاركات للجمهور، إلى جانب معرض تشكيلي بعنوان “قصة مودة”، وركن خاص لتقديم الاستشارات التربوية في موقع الفعالية، فضلاً عن عرض فيلم “حرب المخدات” لعائلة أبودودة الالكترونية، وتهدف إلى إضافة نقلة نوعية في قصص نجاح سفراء الاسرة في استثمار القاعدة الجماهيرية لهم بإيصال رسالة التثقيف والتوعية الأسرية إلى أكبر شريحة من المجتمع، حيث يشارك في الحملة كلٌ من الأستاذ لؤي نسيم والأستاذ حلمي نتو والكابتن حمزة إدريس من خلال الاسهام في التوعية الأسرية عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.​