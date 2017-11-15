أمين جازان يناقش مع بلدي ضمد الحلول العاجلة للحد من آثار بحيرة الصرف

أكد أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع على ضرورة التكامل بين المجالس البلدية والبلديات ووضع الإستراتيجيات التي تهدف الى خدمة وتنمية المنطقة ومحافظاتها و للوصول تقديم خدمات بلدية ذات جودة عالية تنال رضا المواطن.

جاء ذلك أمس خلال اجتماع أمين المنطقة مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ضمد وبحضور رئيس البلدية عبدالعزيز الشعبي عددا من الحلول المقترة للحد من الآثار السلبية على البيئة لبحيرة الصرف الصحي في المحافظة جاء ذلك أمس خلال اجتماع الأمين بالمجلس في ديوان الأمانة.

كما تمت مناقشة عدد من المشاريع البلدية والتنموية في المحافظة منها المدينة الصناعية وبعدها عن المحافظة والقرى التابعه للمحافظة بالإضافة

وأوضح رئيس المجلس البلدي خالد رشيد الحازمي بأن اجتماع مجلس بلدي المحافظة مع أمين المنطقة اثمر عن وضع حلولا لعدد من العوائق التي تواجه سير تنفيذ بعض المشاريع في المحافظة. ومناقشة عدد من احتياجات المحافظة.

فيما بين رئيس بلدية ضمد عبد العزيز الشعبي بان موائمة عمل المجلس البلدي بضمد وبلدية محافظة ضمد لإيجاد حلول تتركز على خدمة وراحة المواطنين وتطرق لعدة مواضيع منها المدينة الصناعية وبعدها عن المحافظة والقرى التابعة للمحافظة بالإضافة إلى موقع مرمى بحيرة الصرف الصحي الواقعة في حدود ضمد وأثرها السلبي على المجتمع والبيئة .