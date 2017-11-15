مؤتمر الريادة الدولي يكرم المجلاد بوسام الرواد

بحضور عدداً من أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وجمع غفير من رواد الإبتكار والريادة عدداً من دول العالم أقام المؤتمر العالمي الثالث للريادة والابتكار والتميز حفلاً تكريمياً للرواد والمبتكرون والمتميزون بالريادة . حيث تم تكريم سعادة الأستاذ محمد عايد المجلاد مدير عام مطارات الوسطى السعودية . ومدير عام مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم . وذلك في إمارة دبي . بوسام الريادة .

حيث سلم المجلاد وسام الريادة التقديري نظير نجاحاته ومساهماته في تحويل مطار القصيم من مطار صغير إلى مطار دولي كبير ومتميز حيث تعد تجربته في هذا المجال من التجارب الريادية التي تقدر وتستحق أن تكون نموذجاً يحتذى .

حيث أبدت سمو الشيخة صيد بنت صقر بن سلطان القاسمي رئيسة المؤتمر سعادتها بوجود نماذج إدارية ناجحة تستحق الإشادة والتقدير وتستحق أن تقدم تجاربها كنماذج هامه لكل الطامحين للريادة والتميز . مؤكده إن شخصية الأستاذ محمد المجلاد الادارية تستحق أن تكرم وأن يتم ابرازها . مبينه إن المؤتمر يقدم التجارب العملية للرواد ليستفيد منها الشباب .

من جهته أكد الدكتور عبد الحميد الرميثي رئيس اللجنة العلياء المنظمة للمؤتمر العالمي الثالث للريادة والإبتكار والتميز إن وسام الريادة يتم منحه من قبل الهيئة العالمية لتبادل المعرفة وهي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2000م في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم أكثر من 80 هيئة علمية واكاديمية ومهنية من أكثر من 70 جامعة وكيلة من مختلف أنحاء العالم وتمنح الوسام وفق معايير تقيس الإسهام في التنمية المستدامة .

مفيداً إن المؤتمر العالمي للريادة والابتكار والتميز هو الذراع التكريمي والتقديري للهيئة العالمية لتبادل المعرفة .

مؤكداً إنه هذا العام تم منح وسام التميز في القيادة والاداء والإبداع إلى كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية وإلى سعادة الأستاذ محمد المجلاد ..

وواصل الرميثي قائلاً : إن التجربة الإدارية للأستاذ محمد المجلاد هي تجربة ناجحة وتنم عن فكر مبكر وريادي .

وكانت تجربته الريادية محل متابعة فريق المؤتمر وتم دراستها وتقييمها بشكل ممتاز وتم ترشيح لنيل وسام الريادة .

وأضاف الرميثي قائلا: حيث تم تقديم عرض تلفزيوني باللغتين العربية والإنجليزية أمام الحضور عن تجربة سعادة الأستاذ محمد المجلاد الريادية . كما تم ترشيح ليلقي ورقة عمل عن تجربته الإدارية أمام الحضور للمنتدى من مختلف دول العالم .