العتيبي يدشن الحساب الرسمي لاتحاد الرماية في تويتر

دشن الاستاذ خالد بن عبدالله العتيبي رئيس الاتحاد السعودي للرماية الحساب الرسمي لاتحاد الرماية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@ssfedn) وذلك في مقر اتحاد الرماية ، بحضور المهندس سعيد القرني المدير التنفيذي للرماية وعدد من منسوبي الاتحاد.

وأوضح العتيبي أن حساب اتحاد الرماية على تويتر سيكون منصة رقمية لها عبر الإعلام الاجتماعي في إطار للجهود التي تقوم بها اتحاد الرماية لتعزيز الحضور الإعلامي، اضافة إلى ” مد جسور التواصل مع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي من منطلق رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية ولتحقيق المشاركة المجتمعية البناءة لإيصال الرسالة الإعلامية السامية لاتحاد الرماية