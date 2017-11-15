بااصور:أمانة جازان تطلق مبادرة رفع الأنقاض الصلبة

أطلق أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع اليوم مبادرة رفع الأنقاض من أحياء مدينة جازان و التي تسمر لمدة ٤٥ يوما و ذلك بحضور وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط و مدير عام النظافة عبدا لرحمن العبسي

و أوضح الأمين الشايع بان المبادرة تستمر لمدة ٤٥ تشارك فيها عدد من معدات و آليات الأمانة و مقاول النظافة تتمثل في ٨ جرافات كبيرة و ١٦ قلاب و ٢ بوب كات تعمل على رفع جميع الأنقاض و المخلفات من أحياء مدينة جازان و القرى التابعة لها. وسوف تنفذ على 7 محاور.

وبين الشايع بأن من أهم أهداف هذه المبادرة رفع المخلفات الصلبة من داخل الكتل السكانية وخارجها للحد من الملوثات البصرية،

وكذلك تاهيل شركات ومؤسسات وأفراد متخصصين للعمل في مجال رفع مخلفات البناء وفق ضوابط تحددها الأمانة، وكذلك وربط استخراج رخص البناء والترميم والهدم والحفر بوجود عقود لرفع المخلفات الناتجة من المواقع المراد استخراج التراخيص لها.

وأضاف الشايع بأنه كذلك سيتم الزام مقاولي المشاريع الخدمية التي تحتاج إلى حفريات بتوريد الكميات الناتجة عن أعمال الحفر للموقع الذي تحدده البلدية خلال مده محدده واحضار مشهد بذلك لاستكمال اجرائات صاحب الطلب

و أكد الشايع على الإدارات المسئولة عن تنفيذ المبادرة و تحقيق الهدف الذي انطلقت من اجله. مبيننا دور المواطن و سلوكه في المحافظة على نظافة المدينة

و اكد الشايع على الإدارات المسئولة عن تنفيذ المبادرة و تحقيق الهدف الذي انطلقت من اجله. مبيننا دور المواطن و سلوكه في المحافظة على نظافة المدينة.