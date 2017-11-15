وزارة العدل تدعو (84) مرشّحا لوظائفها مراجعة فروعها لاستكمال مسوغات التعيين

أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الالكتروني عن أسماء (84) مرشّحاً للعمل بعدد من القطاعات العدلية، ممّن تقدّموا على وظائفها (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد) على المرتبة السادسة، والذين تم ترشيحهم بعد اجتيازهم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي جرى عقدها في عدد من المناطق.

ودعت وزارة العدل في بيان صحافي، اليوم، جميع المرشّحين للدخول على موقع الوزارة على الانترنت، والاستعلام عن النتائج، وطباعة بطاقة الترشيح لمراجعة فرع الوزارة في المنطقة التي تمّ التقديم عليها من قبل المرشّح.

وتهيب الوزارة بالمرشّحين إلى استكمال مسوّغات التعيين خلال فترة أسبوع من تاريخ الإعلان، مشيرةً إلى أنّ عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عُدولاً من المرشح عن التعيين.

من جهتها أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العدل أن ترشيح الكفاءات من المختّصين والمؤهلين يأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم المحاكم المتخصصة.