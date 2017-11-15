اختتام فعاليات ملتقى أثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري بالشرقية

*برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور معالي الوزير أ.د/ سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء*

اختتم بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء 1439/2/26 فعاليات ملتقى أثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري في المؤسسات التعليمية والذي تقيمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بجميع مناطق المملكة وقد أقيم هذا الملتقى في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية .

والجدير بالذكر أن هذا الملتقى استفاد منه نخبة من المعلمين والمعلمات على مستوى جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية وشارك فيه نخبة من أهل العلم الشرعي والاجتماعي والنفسي والأمني .