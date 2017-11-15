بالصور ..نجاة 5 أشخاص هوت مركبتهم بمحافظة فيفاء | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا
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بالصور ..نجاة 5 أشخاص هوت مركبتهم بمحافظة فيفاء

بالصور ..نجاة 5 أشخاص هوت مركبتهم بمحافظة فيفاء
عبدالله الفيفي - فيفاء أون لاين

باشرت فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر ظهر اليوم حادث سقوط سيارة نوع هايلكس غمارتين تقل خمس مقيمين باكستاني وأربع من الجنسية الهندية يتبعون لاحدى المؤسسات الوطنية هوت مركبتهم من على طريق الملك عبدالله بمحافظة فيفاء بالقرب من فندق فيفاء بعد أن حفت عناية الخالق ركاب السيارة بلطفه من الوصول لأسفل الجبل عندما استقرت بجانب أحد المنازل بسفح الجبل .

هذا وكانت الاصابات خفيفة وتم تقديم الأسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للشارع العام من قبل الدفاع المدني فيما تولى الهلال الأحمر نقلهم إلى مستشفى فيفاء العام وتم تسليم الحادث لشرطة فيفاء .

 

  

 

 

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