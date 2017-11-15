جمعية رقي بفيفاء تكرم الفيفي لاجتيازه اختبار حفظ القرآن كاملا

احتفلت جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفاء بالطالب منصور يحيى هادي الفيفي لاجتيازه اختبار حفظ القرآن الكريم كاملا وذلك في حفل أقامته الجمعية عصر اليوم بصالة الخطم بالشراكة مع بلدية فيفاء وبرعاية محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي .

وحضر الحفل رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بفيفاء الشيخ عبدالله سلمان الفيفي ورئيس جمعية التحفيظ بفيفاء الشيخ يحيى حسن الفيفي وعدد من الضيوف وطلاب ومعلمي الحلقات .

حيث أقيم حفل خطابي استهل بالقرآن الكريم ثم ألقى عضو لجنة التحكيم كلمة استعرض فيها مسيرة اختبار الطالب واجتيازه وحث جميع الطلاب الحافظين إلى التقدم للاختبار , كما ألقى والد الطالب كلمة وجه شكره للجمعية والقائمين عليها على ما يبذلونه من جهود في خدمة كتاب الله عز وجل , ثم استمع الجميع لنموذج من تلاوة الطالب منصور الفيفي .

بعدها قامت الجمعية بتكريم الطالب بمبلغ 5 ألف ريال وتقديم درع الجمعية له ولوالده كما تبرع فاعل خير بمبلغ مماثل هدية للطالب ,كما قدم بعض الطلاب ومعلمي الحلقات هدايا للمحتفى به وكذلك نادي الحي بفيفاء.

وفي الختام قدمت الجمعية باقات من الورد لراعي الحفل محافظ فيفاء ولرئيس بلدية فيفاء على دعمه المتواصل والشراكة المجتمعية المستمرة مع الجمعية وكذلك باقة أخرى أيضا قدمتها الجمعية لمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بفيفاء .