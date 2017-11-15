بالصور:مستشفى فيفاء يجري تجربة فرضية للتعامل مع حالة مصابة بفيروس كورونا 

نفذت إدارة مستشفى فيفاء العام صباح الخميس (١٩نوفمبر٢٠١٧)، تجربة فرضية للتعامل مع حالة مصابة بفيروس كورونا

وكان من اهم اهدافها صقل وتطوير مهارات الأطباء والكوادر الفنية على أساليب التعامل الأمثل مع مثل هذه الحالات واكتساب المزيد من الخبرات بشأنها.

وكان سيناريو التجربة يتمحور حول دخول مريض عليه أعراض كورونا الى قسم الطواري مع مرافق ليبداء التعامل معه.

يأتي ذلك في إطار جهود قسم مكافحة العدوى لرفع كفاءة وجاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة من خلال التدريبات العملية للكوادر الطبية .