يقدم المجلس البلدي ببلدية محافظة صبيا مسابقة دوارك واجهتك

تحتل محافظة صبيا موقعاً مميزاً في منطقة جازان مما يجعل مسئوليها يفكرون في أساليب تنميتها وتطويرها لتكون انموذجاً مميزاً،

ومن خلال موقعها المميز الذي الذي يجعلها ممرا ان لم تكن مقصدا لكل سائح او زائر أو مقيم وقاطن ، وان توالي الخدمات فيها يعكس ذلك جليا

ومن خلال هذا المنطلق يطرح ببن ايديكم مبادرة المجلس البلدي بمحافظة صبيا هذه مبادرة:

( دوارك واجهتك..) بشراكة فريدة مع بلدية صبيا من جهة ومن جهة أخرى جامعة جازان بإرثها الاكادمي المتميز ،

حيث ننشد التميز والابداع بتضافر الكوادر المميزه فيها عبر مسابقة تطرحها هذه المبادره للوصول الى أفضل مبتكر أو مصمم لتصميمي عدد ٤ دورات تنفذ في محافظة صبيا بتصميم واقعي فني وهندسي إبداعي يمكن إخراجه بافضل صورة تحاكي وتراعي الإرث التاريخي الأصيل مع عراقة الماضي وحاضر المستقبل ما أمكن ذلك…

ومرفق شروط وضوابط المسابقه

و طريقة المشاركة في هذه المبادرة بما يحقق ويضمن التنافس الشريف لنصل الى عدد من الأفكار التصميمية يمكن اخراجها للعيان واقعاً بيئياً جاذباً يخلد اسم صاحبه ما بقي ذلك شامخاً.

عليه نامل من الكل المشاركة في إنجاح هذا المشروع شاكرين لكم سلفاً دعمكم ووتعاونكم

عن مسابقة ( دوارك واجهتك )

فكرة المشروع عقد اتفاقية شراكة ما بين المجلس البلدي وبلدية محافظة صبيا كطرف اول وبين

جامعة جازان

تعليم صبيا

كلية التقنية

المعهد الصناعي الثانوي

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صبيا

الأفراد / شخصي.

كطرف ثاني

وموضوع الشراكة عبارة عن مسابقة تصميم عدد ٤ دوارات بمحافظة صبيا واختيار التصميم الأجمل من خلال مسابقة تنشر في المنطقة بشكل منظم ومرتب ومحدد نطاق المستهدف.

وفق الشروط والضوابط

1-أن يكون مقاس الصفحه 30×35

2-أن يكون قلم الرصاص المستخدم في التصميم.

3-أن يكون التصميم محاكياً لتراث المنطقة بشكل مطور ويراعى في التصميم الإخراج الدقيق والواضح باستخدام الظل والنور

4-ينسخ التصميم على سي دي( CD) بعد الانتهاء منه.

5-يسلم التصميم ورقياً ونسخة الكترونية على سي دي ( CD).

6-أن يكون التصميم مبتكراً لا منقولا أومنسوخاً.

7-أن يكون التصميم الفائز بعد تسليم الجائزة من أملاك البلدية ولايحق لصاحبه بيعه أو التصرف فيه باسمه الشخصي.

8-يمنع استخدام التصاميم الفائزة المشاركة في مسابقات أخرى.

الجهات المستهدَفهة

⁃ جامعة جازان

⁃ إدارة التعليم في صبيا

⁃ لجان التنمية بمحافظة صبيا

⁃ كلية التقنية

⁃ المعهد الثانوي الصناعي بصبيا

⁃ الأفراد او الشخصي

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موعد تسليم التصاميم

اخر موعد لتسلم التصاميم بنهاية دوام يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٥ / ١٤٣٩هـ

عن جوائز المسابقة

المركز الأول : مبلغ نقدي بقيمة ٤٠٠٠ ريال ( أربعة آلاف ريال )

المركز الثاني : مبلغ نقدي بقيمة ٣٠٠٠ ريال( ثلاثة آلاف ريال )

المركز الثالث : مبلغ نقدي بقيمة ١٨٠٠ريال ( ألف وثمانمئة ريال)

المركز الرابع : مبلغ نقدي بقيمة ١٢٠٠ ريال( ألف ومئتي ريال )

سيقدم المجلس البلدي بمحافظة صبيا وبلدية صبيا شهادات شكر وتقدير لكل المشاركين في المسابقة وستكون الشهادات باسم ( شهادة تميز ) للفائزين الأربعة وباسم ( شهادة مشارك ) لبقية المشاركين حفظاً لحقوقهم وشكرا لتفاعلهم ومشاركتهم في تنمية الوطن من خلال فكرته وتصميمه.

التكريم

بعد الانتهاء من تقييم التصاميم والانتهاء من رصد الدرجات وتحديد التصاميم الفائزة سيحدد المجلس بالتنسيق مع البلدية و الجامعة وقت وموعد ومكان التكريم وسيبلغ ذلك للجهات الراعية والفائزين وكذلك المشاركين .

ملحوظة

يرجى من كل من يقدم تصميما يضع مرفقاً فيه وسيلة التواصل معه مدرجاً فيها اسمه ومقر عمله أو سكنه ورقم جواله أو الإيميل الخاص به.

الختام / شكرا من الأعماق لكل من بذل جهداً او فكراً او مالاً او حتى مشاعراً خدمة لتنمية الوطن وصبيا جزء منه ، والشكر لمن فكر في هذا المشروع وأعده ورسم خطته وجمله بوعيه وفكرته وأخص شركاءنا في جامعة جازان قسم التربية الفنية.