اللجنة الأمنية بجازان تعقد اجتماعا لتنفيذ خطتها الميدانية والتفتيشية لحملة وطن بلا مخالف | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا
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اللجنة الأمنية بجازان تعقد اجتماعا لتنفيذ خطتها الميدانية والتفتيشية لحملة وطن بلا مخالف

اللجنة الأمنية بجازان تعقد اجتماعا لتنفيذ خطتها الميدانية والتفتيشية لحملة وطن بلا مخالف
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

عقدت اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة جازان اليوم الأربعاء إجتماعاً برئاسة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني مدير شرطة منطقة جازان لتنفيذ خطتها الميدانية والتفتيشية لحملة وطن بلامخالف تزامنا مع بدء تنفيذ الحملة بكافة مناطق المملكة.

وتأتي الحملة بناءً على القرار السامي الذي صدر في شهر ذي الحجة من العام الماضي والذي قضى بمشاركة كل الجهات الحكومية بالحملة وذلك بعد استمرار حالات التخلف من الحج والعمرة والتسلل عبر الحدود وعدم قيام بعض الوافدين بتجديد وثائق إقاماتهم لفترات طويلة الأمر الذي يتسبب في تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية سلبية.

وتهيب اللجنة الأمنية بالمواطنين للتعاون معها في الحملة وعدم التستر بالنقل أو التشغيل أو الايواء مؤكدة بأنه لن يستثنى أحد من ذلك وسيكون تحت طائلة المسائلة وتطبيق العقوبات الخاصة بمثل تلك المخالفات إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومتابعة وأهتمام أمير المنطقة وسمو نائبه.

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