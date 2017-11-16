مركز الأبحاث الزراعية بجازان ينظم اليوم الحقلي بشعار”خدمة ورعاية أشجار المانجو من الزراعة إلي الحصاد”

نظم مركز الأبحاث الزراعية بجازان بالتعاون مع مؤسسة العسيري للزراعة اليوم الأربعاء ١٤٣٩/٢/٢٦ الموافق ٢٠١٧/١١/١٥

اليوم الحقلي ” خدمة ورعايه أشجار المانجو من الزراعة إلى الحصاد”.

حيث بدء الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى نائب مدير عام المركز الأخصائي الزراعي

م/ محمد يحي حكمي كلمة بين من خلالها حرص رائد النهضه الزراعية بالمنطقه سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وتوجيهات معالي وزير البئيه و المياه و الزراعه و وكيل الوزاره لشؤون الزراعه وحثهم المتواصل على تقديم كل سبل الإرشاد والتوجيه للمزارعين في جميع مجالات الزراعه وحث منسوبيها على تذليل العقبات أمام المزارعين و تقديم التوعيه المستمرة للمزارعين

ثم قدم نائب مدير عام المركز شكره للضيوف والمزارعين على تلبية الدعوة ولمؤسسة العسيري للزراعة على دعمهم لهذا اليوم و لمعهد التربية الفكرية بالحصمة ومدرسة صلاح الدين الايوبي الابتدائيه على مشاركتهم الفاعلة .

ثم أنتقل بعد ذلك الحضور إلى الحقل حيث قدم الفني الزراعي احمد علي حسن زيلعي شرحا تطبيقيا للتعرف على العمليات الخاصة بزراعة المانجو بدايه باستخلاص البذره وزراعتها إلى التسميد والتطعيم والتقليم وعمليات الوقايه ومكافحة الآفات وعملية التعشيب والتحويض والأزهار والحصاد ومناقشة المزارعين وتم مشاركة طلاب معهد التربيه الفكريه باسكان الملك عبدالله بالحصمه ومدرسة صلاح الدين الايوبي الابتدائيه بابي عريش في عمليات الزراعه من مبدا الشراكه المجتمعيه بين الدوائر الحكومية.

وقدم المهندس عبدالهادي جبريل سليمان المسئول الفني بمؤسسة العسيري للزراعه الشكر لمنسوبي مركز الأبحاث بجازان على التنظيم المميز والهادف فيما يخص هذا اليوم في تثقيف المزارعين وزيادة الوعي لديهم حول نجاح زراعة المانجو .