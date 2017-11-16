إلى نصر اللات في لبنان

رَأسُ الرَّذِيلَةِ في لَبُوسِ إمَامَهْ

أُسُّ الفُجُورِ إِذَا اعْتَلَتهُ عِمَامَهْ

عَجَبِي مِنَ الكَلِمَاتِ حِينَ يُرِيقُهَا

قَدَحاً مِنَ الأوسَاخِ بَينَ قُمَامَهْ

مِنْ بَيتِهِ الخَرِبِ المُقَامِ على شَفَا

جُرُفٍ مِنَ الأَوهَامِ رَامَ زَعَامَهْ

نَادَى بِكُلِّ صَفَاقَةٍ لَبُّوا النِّدَا

فإذَا البِغَالُ قَدْ امْتَطتْ أزلامَهْ

يا سَيِّداً وسْطَ القُرُودِ وقَابِعاً

ضِيقَ الكُهُوفِ تَظُنُّ ذَاكَ شَهَامَهْ

أَيْنَ الشَجَاعَةَُ مِنْ هُرَائِكَ هَل لَهَا

في سَاحَةِ الحَربِ الضَّرُوسِ عَلاَمَهْ

أَوَتَمتَطِي حُمُراً وتَأتِي قَسوَراً

هَيهَاتَ تَسلَمُ مِن خِضَمِّ نَدَامَهْ

قَزَماً يُطَاوِلُ حَالِماً أَسيَادَهُ

سَفَهاً تُطَاوِلُ ذِي الأُسُودِ نَعَامَهْ

هَذِي النِّهَايَةُ تَحتَسِيهَا عَلقَماً

واخسَأْ حَقِيراً قَد أَتَتكَ ضِرَامَهْ