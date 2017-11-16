إلى نصر اللات في لبنان | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا
عاجل | المملكة تعلن عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ( 40 ) اسماً

إلى نصر اللات في لبنان

إلى نصر اللات في لبنان
علي محمد أحمد الحازمي "أبو حازم"
رَأسُ الرَّذِيلَةِ في لَبُوسِ إمَامَهْ
                        أُسُّ الفُجُورِ إِذَا اعْتَلَتهُ عِمَامَهْ
عَجَبِي مِنَ الكَلِمَاتِ حِينَ يُرِيقُهَا
                        قَدَحاً مِنَ الأوسَاخِ بَينَ قُمَامَهْ
مِنْ بَيتِهِ الخَرِبِ المُقَامِ على شَفَا
                         جُرُفٍ مِنَ الأَوهَامِ رَامَ زَعَامَهْ
نَادَى بِكُلِّ صَفَاقَةٍ لَبُّوا النِّدَا
                        فإذَا البِغَالُ قَدْ امْتَطتْ أزلامَهْ
يا سَيِّداً وسْطَ القُرُودِ وقَابِعاً
                      ضِيقَ الكُهُوفِ تَظُنُّ ذَاكَ شَهَامَهْ
أَيْنَ الشَجَاعَةَُ مِنْ هُرَائِكَ هَل لَهَا
                 في سَاحَةِ الحَربِ الضَّرُوسِ عَلاَمَهْ
أَوَتَمتَطِي حُمُراً وتَأتِي قَسوَراً
                        هَيهَاتَ تَسلَمُ مِن خِضَمِّ نَدَامَهْ
قَزَماً يُطَاوِلُ حَالِماً أَسيَادَهُ
                       سَفَهاً تُطَاوِلُ ذِي الأُسُودِ نَعَامَهْ
هَذِي النِّهَايَةُ تَحتَسِيهَا عَلقَماً
                       واخسَأْ حَقِيراً قَد أَتَتكَ ضِرَامَهْ

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*