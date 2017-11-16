بالصور: مستشفى فيفاء يفعل اليوم العالمي لتوعية بداء السكر | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا
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بالصور: مستشفى فيفاء يفعل اليوم العالمي لتوعية بداء السكر

بالصور: مستشفى فيفاء يفعل اليوم العالمي لتوعية بداء السكر
جابر المثيبي ـ فيفاء
اقام مستشفى فيفاء العام صباح يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩/٣/٢٧  ممثل ( بقسم التغذية ) وبحضور مدير المستشفى وعدد من الاطباء والفنيين اليوم العالمي للتوعية بداء السكر  تحت شعار ( لا تدع السكري يغير حياتك ) ،
تخلل الفعاليات محاضرات تثقيفية تناولت عددا من الموضوعات  وتوزيع المنشورات والمطبوعات التوعوية بالاضافة الى عيادة مصغرة لعمل فحوصات نسبة السكر في الدم لموظفي ومراجعي المستشفى  ، وتقديم الاستشارات الطبية بهذا الخصوص
وتهدف الفعالية الى زيادة الوعي الصحي بين افراد المجتمع وتوعيه باضرار داء السكري وطرق الوقاية.

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