بالصور: مستشفى فيفاء يفعل اليوم العالمي لتوعية بداء السكر

اقام مستشفى فيفاء العام صباح يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩/٣/٢٧ ممثل ( بقسم التغذية ) وبحضور مدير المستشفى وعدد من الاطباء والفنيين اليوم العالمي للتوعية بداء السكر تحت شعار ( لا تدع السكري يغير حياتك ) ،

تخلل الفعاليات محاضرات تثقيفية تناولت عددا من الموضوعات وتوزيع المنشورات والمطبوعات التوعوية بالاضافة الى عيادة مصغرة لعمل فحوصات نسبة السكر في الدم لموظفي ومراجعي المستشفى ، وتقديم الاستشارات الطبية بهذا الخصوص

وتهدف الفعالية الى زيادة الوعي الصحي بين افراد المجتمع وتوعيه باضرار داء السكري وطرق الوقاية.