مستشفى السعودي الالماني بالمدينة المنورة يساهم في إنقاذ حياة مريض | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا
عاجل | المملكة تعلن عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ( 40 ) اسماً

مستشفى السعودي الالماني بالمدينة المنورة يساهم في إنقاذ حياة مريض

مستشفى السعودي الالماني بالمدينة المنورة يساهم في إنقاذ حياة مريض
نايف الغزواني ـ المدينة المنورة

قام فريق الأشعة التداخلية بالمستشفى السعودي الالماني بالمدينة المنورة بإنقاذ مريض خمسيني بعد حضوره الى المستشفى حيث كان يعاني من صداع شديد و نزيف حاد بالمخ نتيجة انفجار في شريان متمدد بالمخ تم تشخيصه بعد عمل أشعة مقطعية متعددة المقاطع لشرايين المخ و كذلك رنين مغناطيسي وعليه تم تمسد التمدد الموجود في شريان المخ تماما باستخدام كويلات من مادة خاصة باستخدام جهاز الانجيوجرافي في وحدة الاشعة التداخلية و السيطرة الكاملة على النزيف

فتحسنت حالة المريض فورا بفضل من الله و عودته لممارسة حياته الطبيعية بعد ان كانت حياته مهددة بالخطر بفضل الله

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*