مستشفى السعودي الالماني بالمدينة المنورة يساهم في إنقاذ حياة مريض

قام فريق الأشعة التداخلية بالمستشفى السعودي الالماني بالمدينة المنورة بإنقاذ مريض خمسيني بعد حضوره الى المستشفى حيث كان يعاني من صداع شديد و نزيف حاد بالمخ نتيجة انفجار في شريان متمدد بالمخ تم تشخيصه بعد عمل أشعة مقطعية متعددة المقاطع لشرايين المخ و كذلك رنين مغناطيسي وعليه تم تمسد التمدد الموجود في شريان المخ تماما باستخدام كويلات من مادة خاصة باستخدام جهاز الانجيوجرافي في وحدة الاشعة التداخلية و السيطرة الكاملة على النزيف

فتحسنت حالة المريض فورا بفضل من الله و عودته لممارسة حياته الطبيعية بعد ان كانت حياته مهددة بالخطر بفضل الله