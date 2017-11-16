وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تجوب مناطق المملكة في أسبوع

تواصل الأحوال المدنية خدمتها المباشرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مدن ومحافظات المملكة، عبر العديد من الخدمات المقدمة، في المكاتب الرسمية، أو من خلال الخدمات المتنقلة التي ساهمت وبشكل مباشر في حفظ الجهد واختصار الوقت للعملاء في شتى أرجاء الوطن.

وحرصاً منها على مواصلة العمل الجاد في ذات الإطار، تبدأ الوحدة المتنقلة وبالتعاون مع وزارة الصحة العمل مجدداً في منطقة جازان يوم الأحد المقبل، من خلال التواجد في أربعة مستشفيات حكومية بالمنطقة، ولمدة أربعة أيام متتالية تخدم من خلالها منسوبي تلك المستشفيات من “الرجال”.

وتتواجد الوحدة المتنقلة ، يوم الأحد الموافق 1 من شهر ربيع الأول في مستشفى العيدابي العام لخدمة منسوبيه، على أن تنتقل يوم الإثنين لمستشفى أبوعريش العام، ومن ثم مستشفى العارضة العام يوم الثلاثاء، وأخيراً مستشفى بني مالك العام يوم الإربعاء المقبل.

الأحوال المدنية بدورها ومن منطلق حرصها على الاستفادة القصوى من تواجد خدماتها المتنقلة في مختلف مناطق المملكة، فقد قررت مواصلة العمل داخل وحداتها المتنقلة في جامعة حائل بمجمع كليات الطالبات في الجامعة بحي أجا ولمدة خمسة أيام تبدأ من الأحد المقبل.

كما قررت استمرار عمل الوحدة المتنقلة في مركز ثول بمنطقة مكة المكرمة لمدة خمسة أيام بداية من يوم الأحد المقبل، عبر تقديم خدماتها للرجال.

ويستفيد مراجعو ومراجعات الوحدات المتنقلة من تواجدها لإنهاء خدمات السجل المدني للمواطنين كإصدار وتجديد الهوية الوطنية وسجل الأسرة، بالإضافة إلى تعديل المهن.