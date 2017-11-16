مكتب هيئة الرياضة بجازان ينظم برنامج الملتقى الرياضي الشبابي المفتوح بمحافظة أبوعريش عصر غد الجمعة

ينفذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان عصر يوم غد الجمعة الموافق 17 نوفمبر الحالي فعاليات برنامج الملتقى الرياضي الشبابي المفتوح والذي سيقام على ممشى محافظة أبو عريش ويستمر إلى الساعة التاسعة مساء ، ويقام ضمن برامج وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة •

هذا وذكر الأستاذ إبراهيم الرياني مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان أن المكتب يسعى دوما لتنوع وتعدد برامجه التي تستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب وأيضا إقامتها في أكثر من موقع وعدم حصرها في مدينة جازان ، حيث أن هناك برامج اخرى ستقام في محافظات أخرى ومنها محافظة صبيا يوم الخميس المقبل •

هذا وأضاف الرياني أن البرنامج سيشمل العديد من المسابقات الرياضية ومنها رياضة المشي ومهارات تصويب كرة القدم ومهارات كرة السلة وتحديات ملعب البلياردو بالقدم ودوري قدم سداسي للشباب ، خلاف تقديم العديد من الجوائز والهدايا والدروع القيمة وتكريم كافة المشاركين •