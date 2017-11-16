الحازمي مدير عام للإدارة العامة للدعوة ومستشاراً بوزارة الشوون الاسلامية والدعوة والإرشاد | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا
عاجل | المملكة تعلن عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ( 40 ) اسماً

الحازمي مدير عام للإدارة العامة للدعوة ومستشاراً بوزارة الشوون الاسلامية والدعوة والإرشاد

الحازمي مدير عام للإدارة العامة للدعوة ومستشاراً بوزارة الشوون الاسلامية والدعوة والإرشاد
حيدر الذروي - فيفا اون لاين

صدر قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكليف مدير الشوون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ احمد بن عيسى الحازمي مديرا عاما للإدارة العامة للدعوة ومراكز الدعوة وتوجيه الدعاة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومستشارا بالوزارة على المرتبة الثالثة عشر ومن خلال فيفا اون لاين قدم الشيخ الحازمي شكره وتقديره لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ ومعالي نائبه أ.د/ توفيق بن عبدالعزيز السديري على ثقتهم بتكليفه مدير عام للإدارة العامة للدعوة ومراكز الدعوة ومستشاراً بالوزارة وفيفا اون لاين تبارك للشيخ احمد الحازمي هذه الثقه وتتمنى له مزيداً والتقدم والنجاح.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*