الحازمي مدير عام للإدارة العامة للدعوة ومستشاراً بوزارة الشوون الاسلامية والدعوة والإرشاد

صدر قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكليف مدير الشوون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ احمد بن عيسى الحازمي مديرا عاما للإدارة العامة للدعوة ومراكز الدعوة وتوجيه الدعاة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومستشارا بالوزارة على المرتبة الثالثة عشر ومن خلال فيفا اون لاين قدم الشيخ الحازمي شكره وتقديره لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ ومعالي نائبه أ.د/ توفيق بن عبدالعزيز السديري على ثقتهم بتكليفه مدير عام للإدارة العامة للدعوة ومراكز الدعوة ومستشاراً بالوزارة وفيفا اون لاين تبارك للشيخ احمد الحازمي هذه الثقه وتتمنى له مزيداً والتقدم والنجاح.