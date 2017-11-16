متوسطة الحسينية تحقق كاس البطولة بمكتب تعليم صبيا

حققت مدرسة الحسينية المتوسطة والثانوية كأس دوري المرحلة المتوسطة بمكتب تعليم صبيا وذلك فوز فريق المتوسطة بالحسينية على متوسطة مدرسة شهدة على نهائي البطولة بنتيجة هدف دون مقابل لصالح متوسطة الحسينية واستلام كأس البطولة من راعي المباراة الختامية الأستاذ مكي موكلي مساعد مدير مكتب تعليم صبيا للشؤون التعليمية.

بعد ذلك وجه قائد المدرسة إبراهيم حسن الذروي مباشرة باستقبال للفريق في المدرسة وتكريم الطلاب المشاركين في البطولة وتقديم المكافاة لهم حيث قدم قائد المدرسة الذروي مبلغ مالي مكافأة للفريق بمناسبة الفوز وقدم أيضا هدية لمعلم التربية الرياضية بالمدرسة الاستاذ حمود معبوج

وكذلك تم تكريم الطالب موسى محمد غوى لحصوله على كأس أفضل حارس في البطولة والطالب يحي مجهلي لحصوله علىً أفضل لاعب في البطولة وتم تكريم كابتن الفريق ناصر مطلا ونقدّم لهم تهانينا وتمنياتي لكافة منسوبي المدرسة بالتوفيق.