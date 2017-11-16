كلية العلوم والاداب بالداير تدشن نادي اللغة الانجليزية

دشنت كلية العلوم والآداب بالداير نادي اللغة الانجليزية وذلك يوم الإثنين الموافق 24/ 2 /1439 هــ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاحتفالات. افتتح فريق العمل ممثلا في الطالبة فاطمة جابر فقرات البرنامج بالترحيب بسعادة عميدة الكلية الأستاذة مها الشهراني وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبات الكلية والطالبات ثم تم تقديم عرض تعريفي تحدثت فية عن رؤية ورسالة النادي كذالك عرضت اهداف النادي وتم التعرف على الهيكل الإداري للنادي وعلى كيفية اكتساب المهارات عبر تقدم أنشطة تفاعلية مختلفة تستعملها الطالبة استماعا وتحدثا وكتابة وقراءة

اثر ذالك شرحت مشرفة النادي الأستاذة سعيدة الزريبي البرامج والدورات التدريبية التي سوف يقدمها النادي خلال هذا العام وتم توزيع خطة النادي على الحاضرات وكيفية التسجيل في البرامج ومتابعة لوحة الإعلانات الخاصة بالنادي

وختاما شكرت عميدة الكلية اعضاء النادي على ماقدموة من برامج وانشطة تساهم في تطوير الذات ..