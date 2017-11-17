بالصور:محافظ هروب يفتتح معرضا توعويا عن اليوم العالمي للسكري

اقام مركز الرعاية الاولية بمحافظة هروب معرضا توعويا عن اليوم العالمي للسكري حيث دشن المعرض سعادة محافظ هروب الاستاذ احمد بن حسن الفيفي بحظور مدير القطاع الغربي لشئون المراكز الصحية الاستاذ رشيد بن عيسى دحلان وايضا بحضور الاستاذ خالد خليل والاستاذ محمد حيدر وبحظور من مدراء بعض المقرات الحكومية ومشائخ واصدقاء الصحة وهم المقدم احمد مداهي الريثي وشيخ هروب الشيخ سلمان بن محمد هروبي وشيخ الصهاليل يحي بن على الصهلولي وشيخ بني مجهل الشيخ مسعود بن محمد مجهلي وحضر عن شيخ بني امشيخ كل من احمد جابر مشيخي واحمد محمد مشيخي وايضا رئيس المجلس البلدي الاستاذ علي احمد هروبي وايضا الشيخ علي بن عبدالرحمن الفوزان وعضو المجلس المحلي الاستاذ علي يحيى هروبي

وقد تم قص الشريط اعلانا ببدأ فعاليات المعرض بحيث تم الاستماع لمقدمة من قبل مدير المركز الاستاذ : يحيى بن احمد حسين صوان وايضا استمع الجميع لشرح مبسط عن المرض من قبل اخصائي الوبائيات وتم المرور على الركن التوضيحي للادوية بحيث استمع الحضور لفني الصيدلية عن ادوية السكر واستخدام الاقلام وتم المرور على محطة الفحص العشوائي بحيث كان في مقدمة من تم فحصهم محافظ المحافظة وتم بعد ذالك فحص جميع الزوار . وفي نهاية المعرض ثمن مدير القطاع الغربي وادارة المركز وطاقمها مشاركة الجميع وفي مقدمتهم محافظ هروب الاستاذ :احمد بن حسن الفيفي وايضا مدراء المقرات و الأعيان والمشائخ .

وبهذا العمل تحرص ادارة المركز وطاقم العمل على تفعيل الانشطة التوعوية التي تهدف لإيصال الرسالة التوعوية للمراجع الكريم وزوار المركز.