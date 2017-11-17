في ليلة وفاء مجمع حنظلة يكرم المعلمين المنقولين ..ويواصل مسيرة العطاء | فيفاء أون لاين
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا
عاجل | المملكة تعلن عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ( 40 ) اسماً

في ليلة وفاء مجمع حنظلة يكرم المعلمين المنقولين ..ويواصل مسيرة العطاء

في ليلة وفاء مجمع حنظلة يكرم المعلمين المنقولين ..ويواصل مسيرة العطاء
فيفاء أون لاين  - خالد محزري 
في ليلة من ليالي الوفاء وعلى ضفاف شاطئ السهي  كرمت إدارة مجمع حنظلة التعليمي بإسكان السهي مساء البارحه الأربعاء  زملائهم المنقولين إلى مدارس أخرى .
و استهل التكريم بالمعلم ضاحي خصوي و يحيى مكين تحت إشراف إدارة المدرسة بقيادة القائد إسماعيل شوك ، ووكيل المدرسة الاستاذ علي مجربي   وقدمت لهم الدروع التذكارية والورود و هدايا خاصة  متمنين لهم دوام التوفيق بمدارسهم الجديدة.
و استهل الكرنفال بكلمة ترحيبية قدمها المرشد الطلابي إبراهيم صميلي .
ثم كلمة قائد المدرسة إسماعيل شوك الذي أشاد بانضباط الزميلين يحيى و ضاحي طوال الفترة الماضية مؤكدا بأنهما أثرياء الميدان التعليمي نظير ما يتمتعان به من خبرات تعليمية و تربوية .
فيما أكد الوكيل علي مجربي بأن الزميلين ضاحي و يحيى سيكونان بمثابة إضافة قوية في مدارسهم الجديدة ، فهم كالأزهار و نور يهدي الساري و قمر في الظلام و شكرا الجميع على تلبية الدعوة  .
و عبر المنقولان ضاحي و يحيى عن حزنهم لافتقتاد قامات تربوية شامخة في مجمع حنظلة و لكن هذه سنة الحياة مقدمين الشكر الجزيل لجميع طاقم حنظلة الذي اعتاد أن يحتفي بكل مميز و منقول و قادم .
وفي ختام الاحتفاء بالمنقولين شكر قائد حنظلة  إسماعيل شوك الأستاذ ماجد أبو زيد الذي احتضنت مزرعته هذا الاحتفاء ، و كافة الضيوف و المعلمين الحاضرين و لكل من ساهم و أشرف على إنجاح هذه المناسبة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*