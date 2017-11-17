في ليلة وفاء مجمع حنظلة يكرم المعلمين المنقولين ..ويواصل مسيرة العطاء

في ليلة من ليالي الوفاء وعلى ضفاف شاطئ السهي كرمت إدارة مجمع حنظلة التعليمي بإسكان السهي مساء البارحه الأربعاء زملائهم المنقولين إلى مدارس أخرى .

و استهل التكريم بالمعلم ضاحي خصوي و يحيى مكين تحت إشراف إدارة المدرسة بقيادة القائد إسماعيل شوك ، ووكيل المدرسة الاستاذ علي مجربي وقدمت لهم الدروع التذكارية والورود و هدايا خاصة متمنين لهم دوام التوفيق بمدارسهم الجديدة.

و استهل الكرنفال بكلمة ترحيبية قدمها المرشد الطلابي إبراهيم صميلي .

ثم كلمة قائد المدرسة إسماعيل شوك الذي أشاد بانضباط الزميلين يحيى و ضاحي طوال الفترة الماضية مؤكدا بأنهما أثرياء الميدان التعليمي نظير ما يتمتعان به من خبرات تعليمية و تربوية .

فيما أكد الوكيل علي مجربي بأن الزميلين ضاحي و يحيى سيكونان بمثابة إضافة قوية في مدارسهم الجديدة ، فهم كالأزهار و نور يهدي الساري و قمر في الظلام و شكرا الجميع على تلبية الدعوة .

و عبر المنقولان ضاحي و يحيى عن حزنهم لافتقتاد قامات تربوية شامخة في مجمع حنظلة و لكن هذه سنة الحياة مقدمين الشكر الجزيل لجميع طاقم حنظلة الذي اعتاد أن يحتفي بكل مميز و منقول و قادم .

وفي ختام الاحتفاء بالمنقولين شكر قائد حنظلة إسماعيل شوك الأستاذ ماجد أبو زيد الذي احتضنت مزرعته هذا الاحتفاء ، و كافة الضيوف و المعلمين الحاضرين و لكل من ساهم و أشرف على إنجاح هذه المناسبة .