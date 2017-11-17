مجلس بلدي جازان يدشن مع أمانة جازان مبادرة لرفع مستوى رضا المستفيدين 

بدأ مجلس بلدي جازان مع أمانة منطقة جازان في تنفيذ مبادرة رفع مستوى رضا المستفيدين عن النظافة في مدينة جازان وقراها، من خلال إزالة مخلفات البناء.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أحمد بن أبوشمله حكمي المبادرة ستعمل على رفع مستوى رضا المواطنين من خلال رفع مخلفات البناء والهدم، عبر تكليف مقاولي النظافة في مدينة جازان وقراها الموجودة بشكل عشوائي في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء وعلى أطراف المدينة ونقلها إلى المدافن أو المواقع المخصصة، وبين أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو رفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين بمنطقة جازان، إضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام، وكذلك القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن تطبيق خطة التحول البلدي 2020 التي تهدف إلى رفع رضا المستفيدين عن أعمال النظافة كأحد أهم محاورها والمحافظة على البيئة واستدامتها.

وأفاد مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة جازان الأستاذ عبدالرحمن العبسي أنه تم خلال الفترة الماضية القيام بمسح ميداني شامل تضمن جميع أحياء مدينة جازان وقراها بهدف حصر جميع الأحياء المشمولة ضمن المبادرة، وتم إعداد خطة شاملة للبدء في عمليات التشغيل الميدانية ورفع الأنقاض، حيث تم تقسم المدينة والقرى التابعة لها إلى أربع محاور حيث تم تجهيز ثمانية شويلات وستة عشر قلاب كبير .

كما شكر رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان معالي وزير الشئون البلدية والقروية على أطلاق هذه المبادرة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.