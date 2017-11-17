طلاب ثانوية الحسينية ينفذون برنامج تطوعي

قامت مجموعة التعاون التطوعية بثانوية الحسينية يقودهم الأستاذ تركي أحمد قاضي بفكرة تخطيط المطبات الصناعية بطريق الحسينية – هروب المرحلة الأولى إبتداءً من المركز الصحي بالحسينية إلى مفرق هروب وقد تم استقبال الفريق من قبل رئيس مركز الكدمي الأستاذ إبراهيم شبيلي ورئيس مركز الخدمات البلدية بمركز الكدمي الأستاذ علي الحازمي وقد رحب رئيس المركز بالفكرة وحث الطلاب على أهمية العمل التطوعي خدمة لوطن العطاء والنماء وخدمة المجتمع ومن ثم انطلق الفريق يرافقه دورية من مركز الكدمي ومندوب من مكتب الخدمات فهد الذروي وذلك لنشر الاعمال التطوعية في الابناء الطلاب وحثهم عليها