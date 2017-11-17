طلاب ثانوية الحسينية ينفذون برنامج تطوعي | فيفاء أون لاين
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا
عاجل | المملكة تعلن عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ( 40 ) اسماً

طلاب ثانوية الحسينية ينفذون برنامج تطوعي

طلاب ثانوية الحسينية ينفذون برنامج تطوعي
حيدر الذروي - صبيا

قامت مجموعة التعاون التطوعية بثانوية الحسينية يقودهم الأستاذ تركي أحمد قاضي بفكرة تخطيط المطبات الصناعية بطريق الحسينية – هروب المرحلة الأولى إبتداءً من المركز الصحي بالحسينية إلى مفرق هروب وقد تم استقبال الفريق من قبل رئيس مركز الكدمي الأستاذ إبراهيم شبيلي ورئيس مركز الخدمات البلدية بمركز الكدمي الأستاذ علي الحازمي وقد رحب رئيس المركز بالفكرة وحث الطلاب على أهمية العمل التطوعي خدمة لوطن العطاء والنماء وخدمة المجتمع ومن ثم انطلق الفريق يرافقه دورية من مركز الكدمي ومندوب من مكتب الخدمات فهد الذروي وذلك لنشر الاعمال التطوعية في الابناء الطلاب وحثهم عليها

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*